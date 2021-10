Je li moguće postići kolektivni imunitet?

Samo ako se dovoljno ljudi cijepi protiv COVIDA-19 ili se oporavilo od te bolesti - pandemija je okončana. To je od početka izbijanja pandemije bila pretpostavka za savladavanje virusa. Na primjer, ljudi koji se ne mogu cijepiti zbog kroničnih bolesti ili djeca mlađa od 12 godina bili bi zaštićeni ako im imunizacija u njihovom okruženju ponudi zaštitu. No, je li kolektivni imunitet (ili imunitet krda) na COVID-19 još uvijek moguć?

Već postignuti imunitet za druge bolesti

Kao primjer za postizanje imuniteta krda u Europi može se uzeti dječja paraliza. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Europa se čak smatra "slobodnom od dječje paralize" još od 2002. godine. A da bi se postigao kolektivni imunitet, kada je ova bolest u pitanju, bilo je potrebno cijepiti oko 80 posto pripadnika ugrožene kategorije.

Ipak, prema podacima njemačke Savezne centrale za zdravstveni odgoj, i danas je važno da se i dalje vrši cijepljenje protiv dječje paralize. No, bolest se i dalje javlja u pojedinim dijelovima Azije i Afrike. Ako bi dječja paraliza "stigla u Njemačku preko osoba koje dolaze iz tih krajeva i da su stanovnici uglavnom necijepljeni, bilo bi se moguće njeno ponovno širenje", tvrdi se.

Imunitet krda ne znači nužno da je bolest iskorijenjena. "To ne znači da se tada nitko ne može inficirati, ali znači da se infekcija značajno smanjila i da smo na vrlo umjerenoj razini infekcija", objašnjava Thorsten Lehr, profesor kliničke farmacije na Sveučilištu Saarlanda za DW.

Kolektivna zaštita i dalje je moguća

Prije ili kasnije u Njemačkoj će doći do kolektivne zaštite od korone, kažu stručnjaci. Ali to znači da bi se oko 85 posto stanovništva moralo cijepiti ili oporaviti, kaže Christine Falk, predsjednica Upravnog odbora Njemačkog društva za imunologiju, u intervjuu za DW.

U izvještaju Instituta Roberta Kocha (RKI) iz srpnja ove godine navodi se da najmanje 85 posto osoba u dobi od 12 do 59 godina i 90 posto starijih od 60 godina mora biti potpuno cijepljeno protiv COVID-19 kako bi se situacija s koronavirusom u Njemačkoj mogla kontrolirati.

Imunitet krda postignut cijepljenjem poželjniji

„Tijekom jeseni i zime ćemo dostići visok broj zaštićenih osoba, a onda ćemo u nekom trenutku postići i kolektivni imunitet ", kaže Falk. Pitanje je samo - koja je cijena imunizacije stanovništva?

Bi li kvota cijepljenja od 70 posto mogla biti dovoljna da zaštiti i necijepljene, prema Falku će se ispostaviti u studiji koja se provodi u Danskoj. Mjere protiv širenja korone su u ovoj zemlji u najvećoj mjeri ukinute. U Danskoj je oko 75 posto stanovništva (stanje od 27.9.) cijepljeno. Taj postotak je znatno veći nego u Njemačkoj s trenutno samo 64,4 posto potpuno cijepljenih (stanje od 30. rujna).

Važan je globalni kontekst

U drugim dijelovima svijeta stopa cijepljenja je još uvijek vrlo niska. 2,3 posto stanovništva u zemljama s niskim prihodima primilo je barem jednu dozu cjepiva (stanje od 29. rujna). U Demokratskoj Republici Kongo, na primjer, samo 0,04 posto stanovništva potpuno je cijepljeno protiv COVIDA-19 (do 24. rujna). Tako bi u zemljama s niskom stopom cijepljenja, a zbog pojave velikog broja novih infekcija, moglo doći do bržeg nastanka novih mutacija.

Ako se to promatra globalno, daleko smo od postizanja kvote cijepljenja pri kojoj se virus praktički nigdje više ne bi širio, kaže Dirk Brockmann, znanstvenik na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu. Nove mutacije iz drugih zemalja također bi mogle ugroziti imunitet krda koji bi se u nekom trenutku mogao postići u Njemačkoj, kaže Thorsten Lehr. "U Kolumbiji se trenutno širi nova varijanta, kao i u Južnoj Africi", objašnjava on.

Ako se pojave varijante protiv kojih cjepiva više ne djeluju, tada bi se morala razviti nova cjepiva. "U tom smislu, koncept kolektivnog imuniteta ne može se globalno postići za sveukupno čovječanstvo", objašnjava Brockmann.

Do sada su cjepiva koja su odobrena u Europskoj uniji štitila od svih varijanti virusa, uključujući i trenutno dominantnu deltu. "Ne očekujem da će se pojaviti mutaciju koja će potpuno zaobići zaštitu postignutu cijepljenjem. To je jako malo izgledan scenarij", ističe imunolog Falk. Virus bi mogao nastaviti mutirati, ali postoji određena zaštita od svih postojećih varijanti, dodaje on.