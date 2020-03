Je li koronavirus znatno duže zarazan no što se mislilo?

Vrijeme inkubacije novog virusa, odnosno vrijeme između infekcije i pojave simptoma, obično traje od 2 do 14 dana, pa s tim računaju i Svjetska zdravstvena organizacija (WTO), njemački institut Robert Koch i Ministarstvo zdravstva u Njemačkoj. Zbog toga se sumnjivi slučajevi izoliraju u karantinu na dvije nedjelje.

Prvi simptomi se najčešće pojave poslije tri dana, otkrio je vodeći kineski epidemiolog Zhong Nan Shan, šef Nacionalnog tima stručnjaka za suzbijanje ove plućne bolesti. Njegov tim je ispitao 1.099 slučajeva iz 552 bolnice u Kini. Međutim, ovo su preliminarni rezultati koji se moraju još dodatno istražiti, naglasio je Zhong Nan Shan, koji je 2003. otkrio korona-virus SARS.

No u rijetkim slučajevima, razdoblje inkubacije za novi koronavirus može biti i do 24 dana, pokazala je studija objavljena 9. veljače 2020. na medicinskoj istraživačkoj platformi medRxiv. Tamo piše: „Srednja vrijednost razdoblja inkubacije je bila je 3,0 dana (pri čemu je raspon od 0 do 24 dana)." Меdiјana nekog konačnog niza brojeva se dobija tako što se brojevi poredaju po veličini i uzme se srednji član tog niza. A u kineskoj pokrajini Hubei je zabilježen slučaj jednog 70-godišnjaka kod kojeg je od zaraze do pojave simptoma proišlo 27 dana.

Različiti organizmi reagiraju različitom brzinom

Po mišljenju Thomasa Pietschmanna, molekularnog virologa u centru za eksperimentalna i klinička istraživanja infekcija Twincore u Hannoveru, nije iznenađujuće da različiti pacijenti različito reagiraju na patogene i da se razdoblja inkubacije znatno razlikuju: „Virusi imaju različita svojstva, kako se šire u tijelu zaraženog i istovremeno suzbijaju imunitet. Simptomi su signal tijela da je prepoznao virus. Vrijeme koje do tada prođe može biti vrlo različito", rekao je Pietschmann u intervjuu za DW.

Polako postaje jasnije da u nekim pojedinačnim slučajevima postoje znatno duži periodi inkubacije od prosjeka, kaže Jonas Schmidt-Chanasit iz Njemačkog centra za istraživanje infekcije koji okuplja 500 stručnjaka širom zemlje. Ali velika većina zaraženih pokazala je simptome već nakon tjedan dana, kaže on i dodaje: „Učimo, ovo je bio nepoznati virus. Sada ima sve više pacijenata i podataka. Postoji mali broj slučajeva - to se mora naglasiti - kod kojih razdoblje inkubacije može biti i duži - i do mjesec dana".

Što znači značajno duži period inkubacije?

Međutim, ako je period inkubacije virusa zaista znatno duži od 14 dana, to bi moglo drastično utjecati na napore za suzbijanje epidemije. Jer, karantena od 14 dana onda ne bi bila dovoljna. Na primjer, kada se mnogi kineski radnici vrate sa dvotjednog prinudnog odmora, to bi moglo dovesti do drugog vala infekcija.

Japanski ministar zdravlja Katsunobu Kato je zato zahtijevao od svih putnika i članova posade kruzera „Diamond Princess" da nakon dvotjedne karantene na brodu ostanu kod kuće još dva tjedna. Jer kod dvojice Australaca virus je pronađen nakon odlaska sa broda, iako su testovi na kruzeru bili negativni.

Nisu razumljivi načini infekcije

Pored indicija o dužem razdoblju inkubacije, WTO je zabrinuta i zbog često nerazumljivih puteva infekcije i onih infekcija kod kojih ne postoji jasna epidemiološka veza, izjavio je nedavno na Twitteru glavni direktor WTO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

On kaže da su se mnogi inficirali mada nisu bili u Kini, niti su bili u kontaktu s nekim kod koga je ustanovljna infekcija koronavirusom SARS-CoV-2. To podkrijepljuje već raširenu pretpostavku - da i ljudi koji imaju slabe ili nikakve simptome mogu širiti koronavirus.