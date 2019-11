Japansko rock blago GUITAR WOLF ove nedjelje stiže u Zagreb

Kultne superzvijezde iz Japana - Guitar Wolf, nakon 6 godina vraćaju se u Hrvatsku i to na posljednje mjesto zločina - Vintage Industrial. Vrijeme je za repete njihove sulude verzije distorziranog garažnog punka.

Oni su praznik za ljubitelje brzog, sirovog i oporog zvuka. Slavi ih glazbena kritika diljem svijeta, a Japan ih smatra općekulturnim dobrom.

Volite li zvuk Jon Spencera, Mudhoneyja, Chucka Berryja ili Ramonesa, ovo je savršen poklon za vase uši. Oni su sinonim za rock and roll overload, stižu iz Nagasakija, a iza sebe imaju 15. studijskih albuma, od kojih je posljednji, ujedno i ovogodišnji 'LOVE&JETT'. Nastupali su u pet cjelovečernjih filmova glumeći sami sebe te su radili soundtracke za crtane filmove, a svoje doprinose na tribute albumu "I Love Guitar Wolf" između ostalih dali su Sonic Youtha, Dinosaur Jr., Jon Spencer... Svi ih vole!

DISKOGRAFIJA:

Run Wolf Run (Less Than TV, 1994)

Missile Me! (Matador, 1995)

Planet of the Wolves (Matador, 1997)

Jet Generation (Matador, 1999)

Rock'n'roll Etiquette (Narnack, 2000)

Live!! (Ki/oon, 2000)

UFO Romantics (Narnack Records, 2002)

Loverock (Narnack Records, 2004)

Golden Black (Narnack Records, 2005)

Dead Rock (Sony, 2007)

Mars Twist (2007)

Uchusenkan Love (Space Battleship Love) (2010)

Beast Vibrators (2013)

T-Rex From A Tiny Space Yojouhan (2016)

LOVE&JETT (Guitarwolf Records, 2019)



