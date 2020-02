Jadran poručuje: Upecajte suosjećanje

Jadran je riba koja živi sasvim običnim životom. Voli svoju ženu i obožava svoje dvoje djece, a najdraži dio dana mu je zajednički obiteljski doručak nakon kojeg običava pročitati „Morski list". Nakon što popije jutarnju kavu i pročita dnevne novine, Jadran se odijeva u poslovnu odjeću te pliva do ureda gdje ga dočekuju kolege. Ovaj simpatičan animirani lik zaštitno je lice projekta „Poštujmo naše more" koji je nastao u suradnji udruge Prijatelji životinja i međunarodne organizacije Eurogroup for Animals čiji je zajednički cilj poticanje suosjećanja kroz edukaciju o ribama kao svjesnim bićima koja žele živjeti.

Serijal se sastoji od tri animirana filma, a Prijatelji životinja predstavljaju prva dva: „Priča s riblje strane: Doručak kod Jadrana" i „Priča s riblje strane: Riba s Wall Streeta". Edukativni filmovi, svaki u trajanju od 30 sekundi, informiraju o teškoj i alarmantnoj situaciji u kojoj se ribe danas nalaze te ukazuju kako im možemo pomoći na vrlo jednostavan način.

Prikaz Jadrana iz perspektive čovjeka ukazuje na sličnosti riba s ljudima te potrebe koje su nam svima zajedničke: potreba za hranom, skloništem, prisnošću te sigurnošću i brigom za sebe i svoje potomke. Kao i sve ribe, Jadran je društveno biće koje ima važnu ulogu u morskom ekosustavu. Ribe, kao i druge vrste, imaju vlastiti smisao života zbog kojega su njihovi životi važni kao i naši. Prijatelji životinja žele da svi upecaju suosjećanje te poručuju: „Vjerujemo da će se mnogi poistovjetiti s Jadranom i uvidjeti da ribe kao osjećajna bića zaslužuju naše suosjećanje."

Zabrinjavajuća je činjenica da se godišnje u svijetu ubije 2 500 milijarda riba uz koje tragično stradaju i mnoge druge životinjske vrste. „Ako ne želimo da nam mora postanu pustinje umjesto bioraznolikih mjesta na kojima je nekada vrvio život, vrijeme je da ozbiljno preispitamo svoje životne navike te načine kako to možemo spriječiti", poručuju Prijatelji životinja te dodaju: „Važnost riba i drugih morskih organizama od neprocjenjivog je značaja za opstanak svih vrsta, ljudskih i ne-ljudskih, na planetu te smo svi odgovorni i dužni dati svoj doprinos za poboljšanje trenutačne situacije s morskim životinjama."

Jadranova priča hrvatske je produkcije i animirao ju je studio Adriatic Animation. Edukativni filmovi iz serije „Priča s riblje strane" slobodni su za korištenje i distribuciju. Kako se može pomoći ribama poput Jadrana u našem moru i diljem svijeta, saznajte na www.prijatelji-zivotinja.hr.