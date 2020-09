J.R. August - Live at HGZ

J.R. August, vanserijski kantautor i višestruki dobitnik nekoliko domaćih glazbenih nagrada, objavio je album "Live at Hrvatski glazbeni zavod" na kojem je snimka zabilježena na koncertu sredinom veljače ove godine.

J.R. August - "Distort Reality"

"Live at Hrvatski glazbeni zavod" donosi 14 pjesama izvedenih u pratnji benda i zbora, od kojih su se dvije, "The Misanthropist" i "The Exorcist", po prvi put našle na nosaču zvuka i kojima J.R najavljuje rad na novom studijskom albumu. Kao najava objavljen je spot "Distort Reality", s kojom je i bio otvoren koncert, a uslijedile su "The Darkroom Boogie", "Lead the Way", "Black Limousine" dok će video za najnoviju, "Change Of Seasons", biti predstavljen 23. rujna. Režiju koncerta snimljenog u suradnji Croatia Recordsa s Hrvatskim društvom skladatelja potpisuje Marko Zeljković Zelja, ton majstor je Dražen Završki, dok miks i mastering potpisuje Goran Martinac (Croatia Records Studio). Snimka ovog fantastičnog koncerta u prodaji je kao Blu-ray i dvostruki CD u izdanju Croatia Recordsa.

J.R. August publiku je osvojio svojim neprikosnovenim talentom i prvijencem, "Dangerous Waters", koji je suvereni osvajač titule hrvastkog albuma 2019. godine. Od objave se nalazi na listi najprodavanijih izdanja, a nedavno je objavljen i bogato opremljen dvostruki LP. Osim tog albuma nedavno je realizirana i kolekcija EP-jeva "Murky Waters"

J.R. August - "Lead The Way"

J.R. August stiže u društvu Mary May 23. rujna u dvorište zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti. Za ovaj dvostruki koncert u prodaji je svega 400 ulaznica po cijeni od 70 kuna u pretprodaji, odnosno 90 kn, a na dan koncerta. Kupiti se mogu na svim Eventimovim prodajnim mjestima i online na eventim.hr.