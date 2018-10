Izrezbarite savršenu bundevu za Noć vještica

Halloween ili Noć vještica ne može proći bez izrezbarene bundeve, to je valjda svima jasno. E sad, ako ste je nabavili (i niste je platili previše), nije nemoguće da će vam u cijelom tom ludilu i nestati inspiracije.

OK, da, Halloween je konzumeristička podvala i sve to, no ipak nije zgorega imati bundevu na balkonu ili u prozoru s upaljenom svjećicom tijekom noći, jer su još stari Kelti vjerovali da na taj način tjeraju zlo od svog doma... pa što ne biste i vi.

Za početak, evo vam par uzoraka koje možete iskoristiti: Savršeno izrezbarite bundevu za Noć vještica

A sada, bacamo se na savjete:

Kupovina bundeve - krenite na tržnicu ili u obližnju dobro opskrbljenu trgovinu i odaberite onu koja vam se najviše svidi. Bilo bi dobro da je ujednačenog oblika, da nema po sebi neka vidljiva izbočenja i oštećenja. Isto tako, dobro je da je jedna strana malo plosnatija jer ćete tako puno lakše moći rezbariti prema uzorku.

Odrežite vrh bundeve - prvo napravite malenu rupu otprilike 2 cm u promjeru koji će vam kasnije služiti kao marker za ponovno namještanje kape i služiti za ventilaciju. Po sredini te rupe krenite rezati kapu i kad ju izrežete obrežite vlanka koja vire. Pazite da prerežete dovoljno nisko (otprilike 5 cm od vrha) da biste mogli provući ruku i žlicom izvaditi sjemenke iz utrobe bundeve.

Odaberite uzorak rezbarenja - možete ga direktno iz glave nacrtati na bundevi, a za one malo manje kreativne najbolje je uzorak isprintati na papir - na internetu postoje stotine stranica s šašavim uzorcima.

Uzorci za rezbarenje. Još besplatnih uzoraka, I još besplatnih uzoraka

Rezbarite - papir s uzorkom zalijepite selotejpom za bundevu i po šarama (oči, nos...) bockajte debelom iglom papir da biste uzorak preslikali na bundvu. Ovo je dobro napraviti i ako sami nacrtate uzorak. Bolje ga je nacrtati na papiru, nego direktno na bundevi jer ju lako možete zašarati flomasterom koji ćete kasnije teško obrisati s bundeve. Sada skinite papir i po točkicama jako oštrim nožićem izrežite oblike. Bundeva je vrlo debela i morate biti spremni na to da ćete morati s nožićem piliti po bundevi.

Zapalite svijeću - najbolje lučicu koju možete kupiti stvarno u svakoj trgovini i poklopite bundvu.

Uživajte!