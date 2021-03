Izrada instalacije s Ivanom Marušićem Klifom u Galeriji Nova

Pozivaju se studenti umjetnosti ili oni koji su tek završili studij, kao i umjetnici na samom početku svojeg stvaralačkog puta bez obzira na godine, na sudjelovanje u izgradnji kolaborativne svjetlosno-zvučne instalacije pod mentorstvom multimedijalnog umjetnika Ivana Marušića Klifa. Rok za prijavu je 12. ožujka.

Petero umjetnika i umjetnica će kroz eksperimente i praktične vježbe realizirati svjetlosno-zvučnu instalaciju koja će u obzir uzimati individualne afinitete sudionika, prostorne specifičnosti galerije, ali i značenje kolaborativnog djelovanja koje pri odgovornom korištenju svjetla i zvuka dobiva dimenziju koja nadilazi partikularne specifičnosti žanra.

Suradnju će činiti konzultacije koje će se održati s umjetnikom u terminima između 20. i 29. ožujka 2021. online ili uživo (ovisno o epidemiološkoj situaciji) te postav instalacije u prostoru Galerije Nova u periodu od 29. ožujka do 3. travnja.

Prijavi na mail whw.prijave@gmail.com priložiti cv ili kratki životopis te izjavu do 600 znakova u kojoj ukratko izražavate motivaciju za sudjelovanjem.

Rok za prijavu je 12. ožujka.

Ivan Marusic Klif diplomirao je 1994. na The School of Audio Engineering u Amsterdamu. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu, kontinuirano se baveći umjetnošću na 'granicama žanra', propitivanjem mogućnosti medija i otvorenosti pristupa. Osvajao je nagrade na izložbi T-HT nagrada@msu.hr (2007.), nagradu Vladimir Nazor za instalaciju Lambda u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo i za izložbu u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca (2012.), a za izložbu / instalaciju Klizanje u nepoznato, multimedijalnu instalaciju kojom se Hrvatska u lipnju 2019. godine predstavila na Praškom kvadrijenalu scenografije i scenskog prostora, dodijeljena mu je nagrada Excellence in Performance Design.

Događanje je dijelom projekta Supostojanje II: Prostori svjetla kojeg u organizaciji WHW-a kurira Martina Kontošić, a istražuje mogućnosti građenja novih produkcijskih izložbenih metodologija i alternativnih diskurzivnih pristupa putem svjetlosno-zvučnih intervencija.