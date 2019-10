Izložba "Zemlja meda i mlijeka/ Land of milk and honey" u Galeriji SC

Otvorenje multimedijalne izložbe Zemlja meda i mlijeka / Land of milk and honey autora Andree Zrno i Chrisa Van der Vekena održat će se u četvrtak, 17. listopada u 20:00.

Izložba je otvorena do 30. listopada, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.



Fraza "U zemlji meda i mlijeka" kolokvijalno se upotrebljava u opisivanju mjesta koja karakteriziraju iznimno povoljni životni i radni uvjeti te ekonomska i društvena propulzivnost. Ipak, u osvit globalne klimatske i političke krize i rastakanja mita o tzv. državi blagostanja, u ovaj izraz bez iznimke upisujemo pejorativno značenje. Konotiranje izložbe na takav način daje naslutiti da se u ovom umjetničkom procesu kulturni stereotipi, kao diskurzivne tvorevine s pripadajućim simboličkim teretom, testiraju i dekonstruiraju, ustupajući mjesto višeznačnim i potencijalno subverzivnim tumačenjima. Prihvaćajući se nekoliko općih mjesta iz repertoara predodžbi o jednom geografskom prostoru - u ovom slučaju Belgiji - Andrea Zrno i Chris Van der Veken ukrižuju svoje perspektive u vizualnom dijalogu o dijeljenome životnom prostoru. On se temelji, s jedne strane, na istraživanju različitih dimenzija vlastita iskustva kulturno-geografske izmještenosti i tapkanju u relativno nepoznatom - s uvijek prisutnim pogledom unatrag, na ono poznato - a, s druge, na interpretaciji odabranih tema iz rakursa onoga koji ih iskustveno (pre)poznaje i u većoj ili manjoj mjeri osjeća kao svoje. (iz predgovora, Jozefina Ćurković)