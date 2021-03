Izložba SofijeSilvije "Equilibrium"

SofijaSilvia (umjetničko ime Silvije Potočki) odlučila je nazvati svoju izložbu „Equilibrium" to jest ravnoteža. Zašto „Ekvilibrij"?

Upravo zbog činjenice da izložene fotografije, izabrane iz nekoliko njezinih recentnih ciklusa poput „Urban Animal" započet 2004, „Pulsations" iz 2015, „About to Leave" iz 2017, „Dust to Dust" iz 2018. ili „Sound of Water" iz 2019, dokidaju ideju o dualističkoj podjeli našeg svijeta na „prirodu" i „kulturu". Odabirom tema koje se opiru antropocentričnoj logici društva ranog 21. stoljeća, SofijaSilvia svojim fotografijama podcrtava činjenicu da su dimenzije „prirodnog" i „umjetnog" nepovratno i trajno isprepletene, a u njihovoj povezanosti SofijaSilvia traga za ravnotežom.

Ono što izdvaja fotografije SofijeSilvije od brojnih umjetnika koji u svoj vokabular upisuju takozvani ekološki zaokret je činjenica da SofijaSilvia ne nameće fotografski vokabular prirodi, njezina kamera ju ne objektivizira nego oponaša njezine ritmove i oblike, postupak kojeg umjetnica dosljedno provodi i pažljivim aranžmanom fotografija u izložbenom postavu. Opirući se ideji judeo-kršćanske tradicije, o čovjeku stvorenom na Božju sliku koji vlada ostalim živim bićima, SofijaSilvia fotografijama stvara dinamično polje dijaloga „prirode" i „kulture" istodobno vizualno efektno i promišljeno dokidajući kartezijanski jaz između čovjeka i svijeta.

SofijaSilvia (umjetničko ime Silvije Potočki, rođene 1979.) diplomirala je umjetničku fotografiju pri FAMU u Pragu (Filmska i televizijska škola pri praškoj Akademiji izvedbenih umjetnosti) i magistrirala umjetnost na Central Saint Martins College of Art and Design u Londonu. Izlaže od 1998. godine, a njezini se radovi nalaze u nekoliko važnih privatnih i javnih zbirki. Izlagala je u muzejima i galerijama u Hrvatskoj i u svijetu, uključujući bečku Galeriju Krinzinger (2019.), Umjetničku galeriju Dubrovnik (2017.), zagrebački Francuski institut (2017.), Muzej suvremene umjetnosti Istre (2016.), Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci (2011.) i Camera Austria u Grazu (2008). SofijaSilvia realizirala je nekoliko važnih rezidencijalnih projekata od kojih izdvajamo one koji su značajnije utjecali na njezin umjetnički vokabular: „European Eyes on Japan" (2019.) u organizaciji EU Japan Fest-a, rezidencijalni program realiziran u suradnji s Europskom prijestolnicom kulture, Rijekom AIR Kuberton u organizaciji Muzej - Museo Lapidarium, Novigrad, Krinzinger projekte iz Beča (Hrvatska, 2018.) i onaj realiziran s Institutom Français (Pariz, 2017.).

Njezine su fotografije objavljivane u britanskom časopisu Dazed and Confused, austrijskom Camera Austria International, češkom Bloku, Fotografu i Elleu, slovenskoj Fotografiji i Emzinu te domaćim stručnim časopisima poput Art magazina Kontura, Čovjeku i prostoru ili Orisu.

Pažljivo promišljajući medij izložbe, njezina je želja proširiti klasičnu fotografsku formu, nadići njezine granice kako bi pronašla navlastitu formu i poetiku. Osobito je zanima dinamika unutar izlaganja fotografskih radova kojima želi dati svojevrsni kinematografski karakter, odnosno ritmom, kompozicijom i jukstapozicijom slika želi proširiti asocijativni okvir izložbenog medija. Živi i radi između Pule i Pariza.

Zbog složenosti putovanja u doba pandemije, umjetnica neće biti prisutna na dan otvaranja izložbe.