Izložba "Matrice: Prostor slobode" u Galeriji SC

U ponedjeljak, 16. prosinca u Galeriji SC s početkom u 20:00, otvorit će se izložba radova studenata/ica završnih godina preddiplomskog i diplomskog studija Nastavničkog, Grafičkog i Kiparskog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu nastalih na radionici u okviru edukacijskog umjetničko istraživačkog projekta Matrice: Prostor slobode.

Izlažu: Valerija Djanješić, Josip Drdić, Ana Juršić, Mihael Klanjčić, Petar Koši, Jelena Kovačev, Zdenko Mikša, Marianna Nardini, Matej Nišević, Ivana Stećuk, Elena Štrok, Iva Zagoda.

Voditeljice projekta red. prof. art Ines Krasić, red prof. art Mirjana Vodopija, as. Iva Ćurić (ALU). Voditelj radionice izv. prof. dr. sc Ivan Mlinar (AF)

Edukacijski umjetničko istraživački projekt Matrice održava se od 2016. godine i svake je godine tematski fokusiran na određeni segment ili područje pojma matrice u proširenom polju umjetnosti i znanosti. Centralna aktivnost projekta je radionica koja se održava u Oblikovnoj likovnoj radionici u selu Plemenitaš u Gorskom kotaru. Treća radionica u okviru projekta Matrice održana je od 6. do 14. srpnja 2019. godine s temom Matrice: Prostor slobode. Kroz predavanja, prezentacije, diskusije i radionice, studenti su istraživali matrice u prostoru s arhitektonskog i urbanističkog, kartografskog, sociološkog, fizikalnog, matematičkog, topološkog i drugih gledišta.

Radovi prezentirani na izložbi osmišljeni su tijekom boravka na terenskoj nastavi u Plemenitašu, uz vodstvo izv. prof. dr. sc. Ivana Mlinara i uz predavanja profesora s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba je otvorena do 23. prosinca, a radno vrijeme Galerije je radnim danom od 12 do 20:00 te subotom od 10 do 13:00.