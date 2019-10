Izložba Davora Vrankića "Obećavam ti čudo" u MSU

Hrvatski umjetnik s pariškom adresom, Davor Vrankić, crtačka je zvijezda. Izložba „Obećavam ti čudo" u Muzeju suvremene umjetnosti bit će do sada najveća Vrankićeva izložba u Hrvatskoj na kojoj će se moći vidjeti radovi koji datiraju od početka umjetnikove karijere iz početka 90-ih, pa sve do novih crteža, nastalih netom pred izložbu u Zagrebu.

Koristeći isključivo grafitnu olovku 0,9 2B, bez skice i predloška, autor stvara crteže impresivno velikih dimenzija koji se, poput živih entiteta, kako sam kaže, „spontano hrane svim mogućim, novim vizualnim iskustvima". A ta vizualna iskustva kod Vrankića vrlo su široka i kreću se od stripovske i underground kulture, preko proučavanja omota ploča i slušanja avangardnih zvukova, do uranjanja u ekspresivnost nijemog filma ali i same filmske klasike, da bi, dolaskom u Pariz, duhovno srodstvo pronašao u starim majstorima. Rezultat su fantazmagorični svjetovi koji odražavaju ono što umjetnik naziva „osobnim realizmom". Vrankić se tako poigrava percepcijom promatrača, kako sam kaže: „Ono što vidimo u jednom trenutku čini nam se blisko, a već u drugom postaje strano i čudno."

Izložba Obećavam ti čudo sadrži izbor radova iz sedam Vrankićevih ciklusa koji se međusobno isprepliću i prožimaju. Ciklusi ne nastaju kronološki jer im se umjetnik ponekad vraća i nakon niza godina. Često crtež ostavlja „otvorenim" - mašta ga uvijek može dopuniti. Primjer za „crtež bez kraja" je izloženi ciklus Home variations od četiri poliptiha dimenzija 180 x 210 cm. Zasniva se na principu "cadavre exquis" gdje su rubni krajevi jednog crteža polazišta drugog crteža te je drugi crtež povezan s prvim ali i u isto vrijeme neovisan o njemu. Na taj je način svaki modul iz jednog poliptiha zamjenjiv na sva četiri poliptiha sve dok zadrži svoj položaj u konfiguraciji stvarajući tako crtež u neprestanoj mijeni s milijunima različitih mogućnosti i iščitavanja. Na izložbi će biti prikazana i animacija u kojoj se stalno mijenjaju moduli i tako stvaraju dojam neprestano novog crteža. Još jedna od posebnosti ovog projekta je to što će umjetnik u prostoru izložbe pred posjetiteljima započeti stvaranje novog djela, a riječ je o monumentalnom modularnom poliptihu čiji djelovi mogu funkcionirati zasebno ili kao cjelina.

Uz izložbu je tiskana obimna dvojezična monografija s tekstovima teoretičarke umjetnosti Leonide Kovač i kustosice izložbe Kristine Bonjeković Stojković. Grafički dizajn monografije potpisuje Mirko Ilić.

Davor Vrankić akademski je slikar i grafičar, rođen 1965. u Osijeku. Studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a diplomirao 1991. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U Parizu od 1995. do 1999. studira vizualne umjetnosti na Sveučilištu Paris VIII, odsjek Arts Plastiques. Radovi su mu predstavljeni na mnogim samostalnim i grupnim izložbama, a dobitnik je i brojnih priznanja za svoj rad. Djela mu se nalaze u važnim svjetskim muzejima kao što su MoMA (New York), Muzej Overholland (Amsterdam), Teaching Tang Museum (Saratoga Springs, New York), Muzej umjetnosti (Ningbo, Kina), Centar za suvremenu umjetnost À cent mètres du centre du monde (Perpignan), Muzej moderne i suvremene umjetnosti (Rijeka), Muzej suvremene umjetnosti (Zagreb), Moderna galerija (Zagreb), Muzej Slavonije (Osijek), Muzej likovnih umjetnosti (Osijek), te u privatnim zbirkama nekih od najprestižnijih kolekcionara današnjice kao što su Georges Renand (Pariz) i Ronald S. Lauder (New York). Živi i radi u Parizu.