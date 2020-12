Izložba Anje Strelec 'Međuprostori"

U četvrtak 17. prosinca 2020. u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3) u Zagrebu, otvara se izložba redateljice i fotografkinje Anje Strelec.

Anja Strelec (Varaždin, 1985.) hrvatska je audiovizualna redateljica i fotografkinja koja živi i radi u Bruxellesu. U svojim se radovima, kroz različite formate, bavi socijalnim temama portretirajući osobne ljudske priče i društvo te istraživanjem formi kroz fotografiranje grada i arhitekture. Raznovrsnost vizualnih formata omogućava joj multidisciplinarni pristup odabranim temama i slojeviti storytelling te se upravo iz tog razloga bavi vizualnim medijima - videom, dokumentarnim filmom i street fotografijom.

Anja je redateljica nekoliko nagrađivanih dokumentarnih filmova prikazivanih na međunarodnim festivalima i televizijama te je sudjelovala na samostalnim i skupnim izložbama fotografije i novih medija u Hrvatskoj, Francuskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Grčkoj i Belgiji.

Nakon diplome na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Anja Strelec u Francuskoj završava magisterij iz audiovizualne i filmske produkcije na fakultetu Paul Valery u Montpellieru te magisterij iz audiovizualne i filmske režije na Sveučilištu Le Mirail u Toulouseu. Uz umjetničko djelovanje kroz razne vizualne formate, posljednjih deset godina radi kao samostalna audiovizualna redateljica i fotografkinja za belgijsku televiziju, BBC Studioworks, Europsku komisiju i međunarodne organizacije kao što je UNICEF. Također održava audiovizualne i fotografske radionice, između ostalog za delegacije Europske unije u Eritreji, Gvineji i Gani.

Projekt 'Međuprostori' nastao je za vrijeme prvog lockdowna u Bruxellesu, kao potreba da se dokumentira i arhivira jedinstven trenutak u povijesti, nepoznata situacija i reakcija ljudi koji su se u njoj našli. Ograničenje kretanja, zatvaranje radnji i kulturnih institucija, nošenje maski čak i na otvorenom prostoru te strah od virusa oblikovali su nove vizure grada koji je sad postao kao kulisa. Arhitektura dobiva nove dimenzije i značenja, kroz praznine cesta i trgova stvaraju se novi međuprostori i međuodnosi. Novi pojam socijalne distance još više udaljuje ljude, čineći ih nepovjerljivim jedne prema drugima i stvarajući još veće prostorne odmake između njih. Upravo te novonastale međuprostore, fizičke i metaforičke, Anja Strelec istražuje i dokumentira nepoznato, prateći korake i pomake života grada prema novoj stvarnosti.

Fotografije na izložbi su u dvostrukom međuodnosu: crno-bijele fotografije s fotografijama u boji i prizori grada i arhitekture s prizorima ljudi čime se naglašava slojevitost lockdowna i njegovog utjecaja na život grada. Stvaraju se međuprostori na više razina u korelaciji grada i ljudi. Praznina inače užurbanih prostora na mjestima koja su turistički i poslovni centri Bruxellesa kao što su Mont des Arts, Europska četvrt i Kraljevska palača, istovremeno djeluje veličanstveno ali i prijeteće, poput arhitekture zamrznute u vremenu. Ljudi, sada izolirani jedni od drugih i većinom skrivenog identiteta iza maski istovremeno odražavaju nesigurnost u budućnost i neizvjesnost sutrašnjice ali i prkos prisutnosti jer se život nastavlja i ne može ga se negirati.

Izložbu fotografija prati i kratki video također napravljen od fotografija stop motion tehnikom, prikazujući atmosferu lockdowna, podcrtavajući istovremenost prekida i kontinuiteta života grada i prilagodbu novoj stvarnosti.

Pokrovitelj izložbe: Gospodarski i trgovinski ured pri Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u RH

Izložba se može pogledati do 11.siječnja 2021.,radnim danom od 9 do 19 i subotom od 10 do 13.00 sati.

Otvorenje izložbe održat će se sukladno Preporukama za