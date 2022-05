Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb, osnovan je prije pedeset godina i jedan je od najstarijih festivala posvećenih animaciji. U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, u četvrtak, 12. svibnja u 20:00 sati otvara se izložba Animafest 1972. - 2022. posvećena 50 godina festivala.

Izložba Animafest Zagreb 1972. - 2022. sažima polustoljetnu povijest festivala. Uz središnju izložbu o povijesti festivala, tu su i četiri tematske izložbe koje se tradicionalno održavaju u popratnom festivalskom programu: Iza kulisa 4 / Behind the Scenes 4; Nedeljko Dragić: Krotitelj linije, predstavljanje dobitnika ovogodišnje Animafestove nagrade za životno djelo; izložba knjige snimanja Paula Driessena, nizozemskog majstora animacije te izložba fotografija finskog autora Tima Viljakainena Behind the Eyes the World u kojoj portretira bardove svjetske animacije.

Izložba Animafest Zagreb 1972. - 2022. obuhvaća izbor iz nagrađenih animiranih filmova i predstavlja njihove autore, a tu su i festivalske špice, nagrade, publikacije, plakati, crteži, dokumentarna građa i fotografije. U kronološkom slijedu istaknuto mjesto na izložbi posvećeno je vizualnom identitetu festivala koji su oblikovali i sa svakim novim izdanjem razvijali animatori i grafički dizajneri. Prvi logotip izradio je Borivoj Dovniković Bordo, prvi plakat osmislio je Zlatko Bourek, a Zvonimir Lončarić festivalsku maskotu Mandleka - popularnog čovječuljka s polucilindrom.

Zasebna izložba Krototelj linije posvećena je Nedeljku Dragiću, ovogodišnjem dobitniku Animafestove nagrade za životno djelo kao jednom od najistaknutijih autora Zagrebačke škole crtanog filma. Izlažu se njegova ključna ostvarenja u području animacije, kao što su filmovi nastali u Zagreb filmu u okviru Studija za crtani film u koji dolazi početkom 1960-ih. Već tada prepoznat je kao iznimno talentiran crtač, od početka zaokupljen temama svakodnevice, otuđenja i ljudske osamljenosti. Uz najznačajnije filmove, izložene su knjige snimanja, crteži, celovi, nagrade i druga arhivska građa koja svjedoči da je on bio i izniman ilustrator, strip autor, karikaturist i grafički dizajner.

Grupna izložba Iza kulisa 4 / Behind the Scenes 4 predstavlja radove autora čiji su filmovi ušli u natjecanje kratkometražnog i studentskog filma. Ideja izložbe je prikazati raznorodnost i raznolikost tehnika te autorskih pristupa koji stoje iza selektiranih naslova tj. etape koje su prethodile završetku filma. Na poziv se ove godine odazvalo 54 autora iz ovogodišnjeg kratkometražnog i studentskog natjecanja.

Izložba Animafest Zagreb 1972. - 2022. pruža uvid u povijest festivala koji kao kulturni i društveni fenomen i dalje ima važnu ulogu u stvaranju novih umjetničkih trendova.

Umjetnička i arhivska građa je iz fundusa Zagreb filma, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja suvremene umjetnosti, arhiva organizacijskih nositelja Hulahop d.o.o., i privatnih zbirki Veljka Krulčića, Nedeljka Dragića, Stjepana Lončarića, Margit Antauer Bube.

Autorice izložbe Animafest Zagreb 1972. - 2022.: Vesna Meštrić (MSU Zagreb), Margit Antauer Buba (Animafest Zagreb), Paola Orlić (Animafest Zagreb)

Likovni postav Animafest Zagreb 1972. - 2022.: Vedran Kasap i Ozana Ursić (Studio Clinica)

Vizualni identitet izložbe Animafest Zagreb 1972. - 2022.: Vladimir Končar

Kustosica izložbi «Iza kulisa 4 / Behin i Behind the Eyes the World Tima Viljakainena: Paola Orlić

Kustosica izložbe Nedeljko Dragić «Krotitelj linije»: Vesna Meštrić

Izložba će biti otvorena do 12. 6. 2022.

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 6.-11. lipnja 2022.