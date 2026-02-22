Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 22. veljače 2026.
Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba..
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 22. veljače - i veljača je već polako pri kraju, a i dalje ne možemo normalno otići u dućan kad želimo, nego kako Vlada želi... što baš i nije u redu... no, eto, tako je kako je, poklikajte linkove, možda radi nešto blizu vas...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
Avenue Mall
Point Shopping Centar, 9-14h
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
