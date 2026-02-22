« Zagreb
objavljeno prije 6 sati i 40 minuta
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 22. veljače 2026.

Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba..

E da, gdje bi mogli...
E da, gdje bi mogli... (Arhiva)
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 22. veljače - i veljača je već polako pri kraju, a i dalje ne možemo normalno otići u dućan kad želimo, nego kako Vlada želi... što baš i nije u redu... no, eto, tako je kako je, poklikajte linkove, možda radi nešto blizu vas...  

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

   

Shopping centri koji rade:

Avenue Mall

Point Shopping Centar, 9-14h

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

22.02.2026. 08:21:00
    
