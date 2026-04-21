Izazovni skulptorski opus Hame Čavrka

Akademski kipar i grafičar Hamo Čavrk, donedavni profesor na APURI, u proteklim je desetljećima ostvario značajan i vrlo tzanimljiv opus i slikarski i grafički ali i skulptorski.

Pred nama su dva djela u metalu i pleksiglasu iz 2025 godine i 1982. godine., snažno međusobno povezana, isprepletana čudesnim zamislima umjetnika.

Dugi niz godina Hamo Čavrk stvarao je paralelni svijet vlastitih zamisli, ideja, predviđanja i očekivanja u različitim likovnim tehnikama o novom životu negdje u neopisivim bespućima svemira.

Suvremeni materijali koji snažno obilježavaju današnjicu pretvaraju se u fantastične konstrukcije, u raznolike oblike pojavnosti, u nepoznate i tajanstvene forme suživota čovjeka, ljudi, čovječanstva, planete.

Autorska razmišljanja Hame Čavrka upućuju na novo stvoreni red i odnose u bliskoj budućnosti postojanja s jasnim odrazima pamćenja prošlih života.

Konstrukcije Hame Čavrka hrabro i nezadrživo razbijaju volumen, prostor u kome se nalaze, fragmentirajući ga.

Neprijeporna činjenica jest da je Hamo Čavrk bio jedan od vodećih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, kontinuirano radoznali kreator.

Konstrukcije Hame Čavrka uvijek postavljaju pitanja o vlastitom ja , o egzistenciji, o stvaranju i postojanju.

Danas Hamo Čavrk uživa i stvara u idiličnom ambijentu otoka, neprekidno zaranjajući u svoj i naš paralelni svijet zamišljaja.