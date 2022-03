Istaknite svoj karakter uz P50 Pro pametni telefon

Internet je postao jedno od omiljenih mjesta za upoznavanje pripadnika suprotnog spola, a to potvrđuje 240 milijuna mjesečno aktivnih korisnika koji posjećuju 7 najpopularnijih globalnih aplikacija za upoznavanje. Stvar je u tome da se aplikacije za upoznavanje, kao i društvene mreže, temelje na izgledu i prvom dojmu. Na internetu smo navikli na savršene fotografije sa šarenim detaljima i visokom rezolucijom, pa tako i sami težimo toj perfekciji. Srećom, tehnologija ne prestaje napredovati, pa nam putem najboljih mobilnih kamera na svijetu, pomaže probuditi kreativnu stranu u nama. Osim odlične opreme, postoji nekoliko trikova koji će vam pomoći napraviti sjajne fotografije koje odražavaju vašu osobnost. Na taj način ćete u moru online profila za upoznavanje, svima pokazati da ste zanimljiva osoba i lakše potaknuti razgovor.

Aplikacije za upoznavanje bilježe neprestani porast broja korisnika i prihoda, dok aplikacija Tinder prednjači s 10,6 milijuna korisnika zaključno s 2021. godinom, što znači da se ta brojka gotovo udvostručila u posljednje dvije godine. Osim broja korisnika, povećala se i njihova aktivnost, pa tako 31% milenijalaca te 67% generacije Z, otkriva kako su aktivno koristili aplikacije za upoznavanje tijekom karantene. Osim karantene, za to su zaslužne i trgovine aplikacijama poput AppGalleryja, Huaweijeve službene trgovine čiji broj aplikacija neprestano raste i korisnicima pruža veliku dozu zabave.

Zato je vrijeme da naučite kako istaknuti vlastiti profil na aplikacijama za upoznavanje. Prvo što trebate je sjajna kamera poput one koja se nalazi na Huawei P50 Pro pametnom telefonu, a zatim trebate usavršiti i nekoliko trikova koji će vam pomoći da zabljesnete. Donosimo vam pet jednostavnih pravila pomoću kojih će vaš profil na aplikacijama za upoznavanje postati totalni hit:

Istaknite svoje interese kako biste privukli ljude slične vama

Ima li išta bolje od susreta s osobom koju zanimaju jednake stvari kao i vas? Učitavanjem fotografija koje pokazuju što volite, drugima odajete nešto više o sebi. Ako ste strastveni putnik, napravite prekrasan širokokutni snimak prirode, a ako vas zanima slikanje ili izrađivanje raznih stvari, uslikajte svoje najbolje radove izbliza. Huawei P50 Pro opremljen je True Chroma Image algoritmom i XD Optikom koji obrađuju detalje na fotografijama, te čine prikaz svih boja još realnijim. Pjevačima i glazbenicima se preporuča snimanje kratkog video s nastupa, dok će se P50 Pro pobrinuti da na njihovom profilu za upoznavanje osvane ultra jasan video u 4K rezoluciji.

Fotografirajte se onda kada ste najopušteniji

Ljudima je ponekad neugodno pozirati ispred objektiva kamere. Taj osjećaj neugodnosti možete izbjeći fotografiranjem u trenutcima koji vama najviše odgovaraju. Ako ste zaljubljenik u fitness, zamolite nekoga da vas snimi kako vježbate. Ako volite hranu, fotografirajte omiljeno jelo u otmjenom restoranu. Jeste li možda ljubitelj pasa? Snimite sebe i svog ljubimca u šetnji. U svakoj od ovih situacija, izgledat ćete sretno, prirodno i opušteno. Napredna stražnja kamera P50 Pro s dodatnom AIS stabilizacijom i ultra brzim True Focusom, pobrinut će se da fotografije budu oštre čak i ako se krećete.

Nemojte se dotjerivati samo za slikanje

Većina nas se želi upoznati nekoga s kim ćemo moći izgraditi pravu, čvrstu vezu i biti ono što jesmo. Stoga se pobrinite da fotografije koje stvarate budu odraz onoga što jeste. Snimite fotografije koje prikazuju vaše pravo lice, neovisno o outfitu ili razini dotjeranosti, što naravno ne znači da ne smijete objaviti vaše najljepše fotografije. P50 Pro pruža niz filtera i algoritama za uljepšavanje fotografija, tako da će ova moćna kamera, u svakoj situaciji, izvući ono najbolje iz svakog korisnika.

Pronađite najsretnije trenutke iz svoje galerije

Sjetite se onih najsretnijih i bezbrižnih trenutaka. Možda ste zaboravili da je upravo u tom trenutku snimljena savršena fotografija. Možda je to bila fotografija s praznika, zabavnog vikenda ili fotografija s tuluma. Prelistajte svoju galeriju i pronađite spontane fotografije, zato jer su upravo one najprivlačnije. Iz njih proizlazi pozitivna energija te upravo one potiču na razgovor. A ako smatrate da bi fotografija mogla zahtijevati dodatnu obradu, jednostavno ju možete urediti pomoću niza filtera i značajki za uređivanje dostupnih na P50 Pro pametnom telefonu.

Napravite kreativan selfie

P50 Pro pametni telefon pruža niz različitih načina rada kamere, raznih vrsta osvjetljenja i filtera, kako bi vaš selfie bio najzanimljiviji. Snažna napredna širokokutna kamera s automatskim fokusom od 14 cm, osigurava oštre i šarene selfie snimke sa svim jasnim detaljima. Tu je također i podrška algoritma za uljepšavanje fotografije, koji dobro dođu kada se radi o vrlo osjetljivim fotografijama. Štoviše, tu je i integrirani photo editor fotografija u kojem možete odabrati filter koji u potpunosti pristaje vašem osobnom stilu.

Uz ovih pet jednostavnih pravila, imate sve što vam je potrebno kako bi pronašli svoju srodnu dušu. Odaberite omiljenu aplikaciju za upoznavanje na AppGallery trgovini, jednostavno ju preuzmite na P50 Pro pametni telefon, ažurirajte svoj profil za upoznavanje, pokažite se u pravom svjetlu i krenite u potragu.

Već imate partnera? Snimite zajedničku fotografiju za pamćenje

Ako ste u sretnoj vezi, sigurno ćete htjeti imati puno fotografija za uspomenu. Bilo da se radi o otmjenoj večeri, šetnji parkom, ili opuštenom druženju kod kuće, P50 Pro će stvoriti fotografije izvrsne kvalitete. Neovisno o tome koristite li prednju ili stražnju kameru, P50 Pro pruža potpuno nove, revolucionarne značajke fotografiranja i snimanja. Bilo da želite snimiti remek djelo na tanjuru u otmjenom restoranu, ili zabilježiti outfit na koji ste ponosni, kamera P50 Pro će uhvatiti svaki detalj i prikazati ga u stvarnoj boji. Huawei XD Optika, XD Fusion Pro Engine i algoritam True-Chroma Image, pružaju rješenja za ultra jasne fotografije sa svim detaljima i stvarnim bojama. Tu su i Super Zoom te AIS Pro stabilizacija, koji dodatnu pomažu tijekom izleta u prirodi, gdje možete uočiti jelena ili pticu, te ih uhvatiti na fotografiji pomoću digitalnog zumiranja do 100x.

Ostim toga, 4k videografija sadrži Dual-View opciju snimanja, koja istovremeno hvata kadar s prednje i stražnje kamere. Ova značajka iznimno je korisna tijekom koncerta ili zabave, zato jer istovremeno možete snimati i sebe i događaj, te ga ponovno proživjeti u bilo kojem trenutku.

P50 Pro - najbolji pomagač na spoju

Bez obzira na to kakvi su vaši planovi na području izlaženja, P50 Pro će uvijek biti vaš as u rukavu. Uz moćan sustav kamera i najkvalitetnije fotografije do sada, možete napraviti kreativne fotografije koje će istaknuti vaš karakter i pokazati drugima koliko ste zanimljivi. Ako preferirate solo izlaske, izvadite svoj P50 Pro i zabavite se bilježeći vaše omiljene trenutke, bilo da se radi o koncertu obasjanim šarenim svjetlima, gurmanskoj večeri ili šetnji parkom. P50 Pro će svaki put rekreirati ljepotu vašeg savršenog trenutka.

