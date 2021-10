Isprobajte programe u Yamaha Music School Zagreb

Glazba je sastavni dio svakog vašeg dana? Želite naučiti ili usavršiti sviranje ili svoje vokalne mogućnosti? Ovo je događanje za vas.

Dan otvorenih vrata Yamaha Music School Zagreb, 21. listopada od 12 do 20 sati, prilika je za isprobavanje jedinstvenih Yamaha Music School popularnih glazbenih programa pjevanja, akustične, klasične i električne gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijatura i klavira, saksofona, violine i flaute. Upoznajte se sa svjetskim konceptom glazbenog obrazovanja uz zabavu i druženje s licenciranim mentorima, poznatim hrvatskim glazbenicima i stručnjacima u svom glazbenom području uživajući u modernom novootvorenom prostoru u Tuškanovoj 37. Povedite svoje prijatelje, isprobajte instrumentalne i vokalne Popularne glazbene programe i odaberite tečaj za sebe. Prijavite se za sudjelovanje još danas, osigurajte svoje mjesto i doživite iz prve ruke način rada, metodu i filozofiju Yamaha Music School unutar besplatne probne lekcij

Tradicionalni pristup glazbenih škola često rezultira gubitkom motivacije i udaljavanjem od glazbe. Jedinstveni Yamaha Music School pristup stavljaj fokus na kreativnost i individualnost polaznika. Bachu, Beethovenu, ljestvicama i etidama tako rame uz rame stoje Paul McCartney, Lady Gaga, improvizacija i grupno muziciranje što je još jedna od odlika popularnog Yamahinog kurikuluma.

Učiti svirati neki instrument razvija analitičke, kreativne, emotivne, motoričke i socijalne vještine, te je poznato i da glazba opušta i smanjuje stres.Također ljudski glas je najprirodniji instrument, tako je pjevanje zdrava aktivnost, koja vježba disanje, posturu kao i način iskazivanja emocija. Popularnih glazbenih tečajeva namijenjen je svima onima starijim od 8 godina bez gornje dobne granice - osnovnoškolcima i srednjoškolcima, mladima i studentima, kao i odraslima koji i žele ostvariti svoje glazbene želje i odvojiti vrijeme za sebe.

Osim tečajeva Popularnih glazbenih programa Yamaha Music School veliku pozornost posvećuje glazbenom obrazovanju djece. Od "Hobby" programa namijenjenog djeci od 1,5 do 4 godine, "Music Parade" za one od 4 do 6 godina, te "Music Adventure" za djecu od 6 do 8 godina, a zajedničko im je istraživanje i učenje glazbe kroz igru, pjesmu i zabavu.

Koncept Yamaha Music School temelji se na jedinstvenom strukturiranom kurikulumu praćenom knjigama i materijalima od početničkog do profesionalnog nivoa. Rad u malim grupama s licenciranim YMS učiteljima osigurava razvoj muzikalnosti, pjevačkog, sviračkog i teorijskog znanja uz stalni glazbeni napredak, kao i obilje igre i zabave. Prva Yamaha Music School osnovana je u Japanu 1954., a do danas je postala prisutna u preko 40 zemalja svijeta, s više od 6000 škola, kroz čiji sustav je dosad prošlo preko 30 milijuna polaznika širom svijeta. Prva hrvatska podružnica otvorena je u Rijeci 2019., slijedio je Čakovec, a u jesen 2021. otvorena je zagrebačka škola.