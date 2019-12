Isplati li se još ulagati u tvrtke koje proizvode i prodaju kanabis?

Tko je svoj novac posljednjih godina uložio u dionice tvrtki za uzgoj kanabisa nerijetko se osjećao kao kopač zlata. Vrijednost dionica je rasla i po više tisuća posto, osobito ako je čovjek rano investirao. Tko je 2013. uložio 1.000 kanadskih dolara u tada prilično nepoznati pennystock proizvođača konoplje Canopy Growth, danas je mogao biti bogatiji za 2,2 milijuna dolara. Vrijednost dionica je narasla 290.000 posto.

Brojni stručnjaci su bili sigurni da će to biti veliko tržište. Procjenjivali su da će tržište vrijediti 200 milijarda dolara u idućih deset godina. Promet proizvodima od konoplje bit će veći nego promet bezalkoholnim pićima, kaže primjerice američka investicijska kuća Cowen Inc. I to iako je kanabis još uvijek na mnogim područjima zabranjen.

Ali, od nekadašnjeg booma nije puno ostalo. Mjehur oko konoplje se raspukao. Najmanje 35 milijarda dolara je to tržište izgubilo na vrijednosti od ožujka ove godine. Osobito je pogođena Aurora Cannabis. Vrijednost dionica toga kanadskog proizvođača pala je za 60 posto. Ništa više ne podsjeća na uspon prošle godine kad su neke dionice rasle mjesečno za 400 posto.

"Brutalan i brz prijelaz"

Najveći proizvođač konoplje u svijetu Canopy Growth ponovo nije ostvario prognozu, pokazuju podaci za posljednje tromjesečje. Neki analitičari na Wall Streetu govore o katastrofi, jer radi se o gubitku od gotovo 375 milijuna dolara. Nešto bolje, ali opet ne optimistično, izgledaju brojke konkurencije. poduzeća Tilray i MedMen izgubila su posljednjih mjeseci 50, odnosno 25 milijuna dolara. Ovo drugo je zato moralo otpustiti petinu svojih zaposlenika. "Posljednji kapital u toj branši definiran je rastom po svaku cijenu", izjavio je šef MedMena Adam Bierman za Bloomberg. "Taj kapital sad napuštamo, a prijelaz će biti brutalan i brz."

Euforiju fanova kanabisa zasjenili su prije svega problemi s koncesijama. Jer, s obzirom da se kanabisom još uvijek većinom trguje kao ilegalnom drogom, potencijal te biljke je ograničen. Samo petina američkih država dopušta konzum kanabisa radi vlastitog užitka, a ne samo za medicinske svrhe. Osobito se protivi istočna obala SAD-a: New York, New Jersey i Connecticut. Tamo odbijaju zakone koji bi dopuštali korištenje kanabisa i u druge, a ne samo medicinske svrhe. I stručnjaci misle da se tu neće tako brzo nešto promijeniti.

Velike zalihe kod proizvođača

Keith Stroup je još 1970. osnovao National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), organizaciju koja se trebala zalagati za nekažnjivo korištenje kanabisa. Nitko ne zna hoće li se i kada američko pravosuđe pozabaviti pojedinim državama i njihovim zakonodavstvom, rekao je Stroup 2018. za CNN. Ovaj odvjetnik kaže: "Tek kad 20 saveznih država potpuno legalizira korištenje marihuane imat ćemo dovoljno moći da uvjerimo i vladu."

Analitičare zabrinjavaju i velike količine u skladištima. Već sad je tržište marihuane prezasićeno, prije svega u SAD-u, ali i u Kanadi. Tamo se od sredine 2018. kanabis može legalno kupiti u cijeloj zemlji. Ali, prodano je samo deset posto proizvedenog kanabisa, tvrdi kanadska vlada. U skladištima je ostalo gotovo 400 tona. Još dramatičnije stanje je u SAD-u. Samo u saveznoj državi Oregonu na zapadu SAD-a imaju 450 tona kanabisa u skladištima.

Visoke cijene guraju konzumente na crno tržište

Razlog da se kanabis tako slabo prodaje je i visok porez. Neke savezne države su uvele porez od 45 posto za legalnu prodaju kanabisa. Mnogi ljudi si to ne mogu priuštiti i radije idu na crno tržište. "Zašto bi netko dao 20 dolara za marihuanu kad se istu količinu na ulici može dobiti za dva dolara", pita Alan Valdes, senior partner u tvrtci Silverbear Capital. On je već prije osam godina investirao u tržište kanabisa i sam ima udjele u nekim tvrtkama. Smatra da će tržište kanabisa oživjeti tek kad se smanje porezi i trgovina legalizira u većem broju zemalja.

Proizvođači marihuane žele da to ne traje dugo. Lobisti kanabisa su u prvih devet mjeseci ove godine potrošili gotovo četiri milijuna dolara kako bi američku vladu uvjerili u potrebu legalizacije i kako bi u državama u kojima je legalizirana bio smanjen porez. "Investirali smo puno kako bismo Kongres potakli na signifikantne promjene u ovom legislativnom razdoblju", kaže Steve Fox, jedan od najpoznatijih odvjetnika za kanabis i strateški savjetnik saveza Cannabis Trade Federation u izjavi za Financial Times.

Prvi uspjesi industrije kanabisa

U rujnu je postignut prvi uspjeh. U Predstavničkom domu Američkog kongresa velikom većinom je prihvaćen zakon Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act. Dosad su banke mogle biti kazneno gonjene ako su poslovale s poduzećima koja se bave prodajom kanabisa. Novi zakon je na kratko doveo do rasta vrijednosti dionica ponuđača kanabisa, ali su vrijednosti nakon nekoliko dana ponovo pale.

U jednoj bivšoj tvornici čokolade tvrtke Hershey's trebali bi biti proizvođeni kolači s kanabisom. U planu su i pića s marihuanom. Canopy Growth je pritom u prednosti jer je njegov veliki dioničar američki proizvođač pića Constellation Brands. Njegov šef financija David Klein iduće bi godine trebao postati šef Uprave Canopy Growtha.U toj branši zato sad žele diverzifikaciju. Najveći koncern Canopy Growth želi skupa s kanadskim raperom Drakeom stvoriti "poduzeće za wellness", koje će prije svega proizvoditi sredstva za konzum kanabisa.

Proći će više mjeseci dok to tržište ponovo počne rasti, smatra investitor Valdes. On procjenjuje da će dobro vrijeme doći nakon američkih izbora iduće godine, ako ponovo pobijedi predsjednik Trump. On se još o tomu ne izjašnjava, jer je kanabis osjetljiva tema, kaže Valdes. Ali, "Trump je poduzetnik. Ako s kanabisom može ubrati poreze, on će to učiniti."