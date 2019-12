300 milijuna kuna potpore za preradu/marketing poljoprivrednih proizvoda

Početkom siječnja bit će otvoren natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" u vrijednosti od 300 milijuna kuna, od čega je 180 milijuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike te 120 milijuna za velike korisnike.

Svima koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, najavljeni natječaj zadnja je prilika za EU sufinanciranje u razdoblju 2014-2020 tj. izgradnje/opremanja objekata za proizvodnju i preradu, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostalih gospodarskih objekata, gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća (fizičke i pravne osobe) upisana u Upisnik poljoprivrednika i registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru najkasnije 06.12.2019. godine pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu evidentirana za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

U slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda , fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga I natječaja.

Razina i visina potpore

Visina potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina potpore po projektu iznosi:

a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike



Veliki korisnici:



Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina potpore po projektu iznosi:

a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivost projekta

Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru



Prihvatljive aktivnosti

Objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija prostora)

Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade (prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport)

Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)-(građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje) Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

Gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi (građenje/rekonstrukcija objekata, gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi)

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Opći troškovi (priprema poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno- tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)

Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

VAŽNO: Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Kriteriji bodovanja

veličina gospodarstva

vrsta ulaganja

zadržavanje ili stvaranje novih radnih mjesta

duljina poslovanja i uspješnost poslovanja

pokrivenost ulaganja prihodima

sektor

sustavi kvalitete

lokacija ulaganja

novi/ inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces

doprinos ulaganja fokus području

smanjenje emisije CO₂

Pripremite se na vrijeme!



Pratite naše obavijesti o točnom datumu otvaranja ovog natječaja