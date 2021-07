Island je prava zemlja...

Istraživanja koja su trajala od 2015. do 2019. godine također su utvrdila da je produktivnost ostala ista ili se čak poboljšala na većini radnih mjesta, odnosno kod ljudi uključenih u istraživanja.

Stručnjaci ocjenjuju da je ispitivanje u organizaciji Grada Reykjavika i nacionalne vlade "ogroman uspjeh", a nakon objavljivanja rezultata, oko 86 posto ljudi u toj zemlji je steklo pravo na kraći radni tjedan ili već radi skraćeni broj sati, a da im se pritom nije smanjila plaća, piše Deutsche Welle.

Više vremena za obitelj i sebe

"Ovaj islandski eksperiment s četverodnevnim radnim tjednom pokazuje nam ne samo da je moguće raditi manje, već i da su progresivne promjene moguće", rekao je Gudmundur Haraldsson, jedan od stručnjaka koji su provodili istraživanje.

Eksperiment u kojem je sudjelovalo preko 2.500 zaposlenih - što je više od 1 posto cjelokupne radne populacije Islanda - obuhvatio je širok spektar radnih mjesta, od vrtića, preko bolnica i uredskih poslova do socijalnih službi.

Mnogi sudionici su prešli s 40-satnog na radni tjedan koji traje 35 ili 36 sati. Oni su ocijenili da im je kraće radno vrijeme olakšalo obavljanje raznih poslova oko kuće, kao što su kupovina ili čišćenje - i to čak i radnim danima. Mnogi muškarci koji su u heteroseksualnim vezama izjavili su da su imali više vremena da se posvete kućnim poslovima, posebno oko čišćenja i kuhanja.

"To pokazuje da je javni sektor sazrio da bude pionir kraćih radnih tjedana, a pouke mogu izvući i druge vlade", rekao je Will Stronge, direktor istraživanja u britanskom think tanku Autonomy, koji je, zajedno sa Savezom za održivu demokraciju (Alda) na Islandu, analizirao rezultate ispitivanja.

Ideja se širi svijetom

Ideja o četverodnevnom radnom tjednu postaje sve popularnija širom svijeta. Španjolska eksperimentira s radnim tjednom od 32 sata u okviru pilot-programa u koji je uloženo 50 milijuna eura. Tvrtka Unilever pokrenula je eksperiment u kojem desecima svojih radnika isplaćuje punu plaću, a od njih traži da rade samo četiri dana u tjednu.

U Japanu je vlada preporučila kompanijama da dozvole svom osoblju da se odluči za četverodnevni tjedan radi poboljšanja kvalitete života samih radnika. Kompanije bi tako, smatra se, mogle zadržati sposobne i iskusne kadrove, ljude koje bi inače morali napustiti poduzeće zbog obiteljskih obveza.

U kolovozu prošle godine je najveći njemački sindikat „IG Metal" (sindikat metalaca) zatražio kraći tjedan, tvrdeći da će taj potez spasiti tisuće radnih mjesta ugroženih zbog transformacije automobilske industrije koja prelazi na e-modele.

Izvještaj koji je naručila Londonska platforma za četverodnevni tjedan pokazao je da prelazak na skraćeni radni tjedan nudi i neke ekološke prednosti. Tako bi se, stoji u izvještaju, do 2025. moglo smanjiti emisiju ugljičnog dioksida u Velikoj Britaniji za 127 milijuna tona godišnje, što bi značilo otprilike "micanje" 27 milijuna automobila s ceste, piše DW.