Internetska drama u Strasbourgu

Platforma za kampanje Change.org prema vlastitim navodima je skupila preko pet milijuna potpisa protiv europske reforme autorskog prava. Te navode nije moguće neovisno provjeriti. Tko se izjasnio protiv reforme teško je doznati. To mogu biti stvarne osobe, ali i kompjutorski programi koji stvaraju klikove.

Unatoč tome, Europski parlament je danas (26. 3.) usvojio temeljitu reformu autorskog prava na Internetu. Osobito nezadovoljstvo protivnika reforme izaziva odredba koja stoji najprije u članku 13, a onda i u članku 17 novog propisa. Ubuduće bi internetske platforme morale prilikom uploada prepoznati videe i glazbu koje netko ilegalno koristi i spriječiti upload. Razlog kritike je to što bi platforme kao Youtube smjele koristiti automatske filtre za upload, a kod njih se navodno često događaju pogreške. Takvi filtri nisu propisani, njih se u zakonu čak ni ne spominje, ali oni su zacijelo jedina mogućnost da se neka internetska platforma suoči s divovskom količinom podataka koji se na njoj objavljuju. Stručnjaci za Internet, aktivisti i demonstranti upozoravaju da bi to moglo dovesti do sprječavanja objavljivanja legalnih sadržaja, pa čak i svjesno korišteno u tu svrhu.

Ni mjerodavni parlamentarac EU-a ne želi filtre za upload

Neki protivnici sporne reforme čak tvrde da će to značiti kraj slobodnog Interneta. Njemački kršćansko-demokratski zastupnik Axel Voss smatra to pretjeranim. On je kao mjerodavni izvjestitelj Europskom parlamentu predstavio reformu koju predlaže Europska komisija.

U brojnim intervjuima on je branio prijedlog zakona o reformi autorskog prava. Kaže da on ne služi ograničavanju slobode mišljenja. Citati, satire i kratki šaljivi video-uradci (mem) i dalje će biti mogući. Cilj reforme nije uvođenje filtra za upload, izjavio je Voss za Deutschlandfunk Nova, nego da umjetnici čija djela koriste drugi korisnici na tomu mogu zaraditi. "Cilj je reći platformama: vi možete koristiti svoj poslovni model, ali onda morate korektno plaćati autore." Moguće je i da platforma paušalno plati neki iznos, argumentira zastupnik u Europskom parlamentu Voss.

Intenzivna borba

Borba oko članka 13 u Njemačkoj je već poprimila bizarne oblike. U 40 njemačkih gradova su prošlog vikenda održane demonstracije. Kršćansko-demokratski zastupnik u Europskom parlamentu Daniel Caspary izrazio je sumnju da demonstrante potiču lobističke tvrtke kojima upravljaju američki internetski koncerni. Na Twitteru je zbog te tvrdnje doživio takozvani "shitstorm", što se moglo i očekivati.

Socijaldemokrati u Njemačkoj su u međuvremenu odlučili poslušati želju demonstranata i glasovati u Europskom parlamentu u Strasbourgu protiv reforme, iako su se svojevremeno složili s tom reformom. Pregovori su počeli 2016. I nositeljica SPD-ove liste za europske izbore Katarina Barley je protiv filtra za upload. A kao ministrica pravosuđa je u ministarskom vijeću EU-a - nakon teških pregovora s Parlamentom i Europskom komisijom - prihvatila reformu autorskog prava. Od toga je prošlo tek nekoliko tjedana.Prijeđena je čak i granica slobode izražavanja mišljenja: Axel Voss je preko Interneta dobio prijetnje smrću. I njegovom uredu u Bonnu poslana je prijetnja podmetanjem bombe.