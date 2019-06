INmusic počinje danas, sjajan lineup na Jarunu

Najveći hrvatski open-air festival - INmusic počinje u ponedjeljak, a od 24. do 26. lipnja na zagrebačkom Jarunu nastupit će brojne svjetske glazbene zvijezde, među kojima su The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Johnny Marr, Thievery Corporation, Kurt Vile i Frank Turner.

INmusic festival koji je ove godine britanski glazbeni časopis New Musical Express proglasio najboljim i najpovoljnijim festivalom u Europi u 2019., počinje u ponedjeljak, nakon čega će se svaku večer do ranih jutarnjih sati na pet festivalskih pozornica nizati brojna glazbena imena.

Headliner prvog dana 14. INmusica je grupa Foals, a istog dana nastupaju i The Hives Johnny Marr, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Super Besse, Fontaines D.C., Siddharta, Edi East Trance Blues, Nord, Kevlar Bikini, dno., Stephany Stefan, Paul The Walrus i Infected.

U utorak, 25. lipnja, sviraju Suede, Garbage, Thievery Corporation, Frank Turner & The Sleeping Souls, Gato Preto, Zeal & Ardor, Lysistrata, Black Honey, Gatuzo, Bang Bang, Mel Camino, Billie Joan, Klinika Denisa Kataneca, Gentleman i The K's.

Sastav The Cure, headliner INmusica, za srijedu, 26. lipnja i zadnji dan festivala pripremio je nastup koji će trajati 2 sata i 20 minuta, za što su od organizatora zatražili prilagodbu vremenskog rasporeda nastupa izvođača. Pred jarunskom publikom svirat će presjek hitova iz svoje karijere, među kojima su i pjesme "A Forest", "Boys Don't Cry", "The Love Cats", "Lullaby", "Just Like Heaven", "Lovesong", "Pictures of You" i "Friday I'm In Love".

Osim The Curea, u srijedu nastupaju i LP, Peter Bjorn and John, JoyCut, Kojoti, Kandžija i Gole žene, Run Sofa, The Ills, Mangroove, Tus Nua, Phantasmagoria, And The Kid, The Black Room, Ichabod te One Possible Option.

Uz svjetski poznate izvođače, za nastup na festivalu putem natječaja INmusic Breaktrough 2019. ove godine publika je odabarala riječki bend One Possible Option i slovenski Infected.

Britanski The K's svoje su mjesto na festivalu osigurali pobjedom na INmusic festival natječaju u Velikoj Britaniji u organizaciji Northern Exposurea, mreže demo bendova i klubova iz najpropulzivnije glazbene industrije u Europi.

INmusic kamp na otocima Trešnjevka i Univerzijada otvoren je od 21. do 28. lipnja, a posjetiteljima su osigurani prostori za šatore, tuševi, radionice i izleti.