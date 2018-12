Infobip otvorio novi ured u Rijeci

Infobip, vodeća globalna i hrvatska tehnološka kompanija, u Rijeci je otvorio novi ured na adresi Ulica Martinkovac 109, 1. kat. Riječki je ured 60. ured koji je Infobip otvorio u svijetu. U njemu je zaposleno 40 stručnjaka koji razvijaju visoko tehnološka komunikacijska rješenja, dok kompanija globalno ima 1400 djelatnika.

- Drago nam je da otvaranjem novih radnih mjesta možemo mladima pržiti priliku za rast i razvoj u Hrvatskoj. U Rijeci do kraja iduće godine planiramo udvostručiti broj djelatnika što znači da ćemo tijekom 2019. godine zaposliti još 40 stručnjaka koji u Infobipu, tu u Hrvatskoj, svojim radom mogu utjecati na oblikovanje svijeta komunikacija. To je velika stvar, tko to još u Hrvatskoj može ponuditi? Zaljubljeni smo u tehnologiju i svakodnevno inoviramo na granicama tehnoloških mogućnosti u našem području, a najveći su nam pokretač upravo ljudi koji svakodnevno uče i strastveno prihvaćaj nove izazove, izjavio je Silvio Kutić, CEO Infobipa.

Uz nova radna mjesta u Rijeci, S. Kutić najavio je i dodatnih 600 radnih mjesta koje će Infobip iduće godine otvoriti diljem svijeta.

- U 2019. želimo dodatno ojačati naše strateško pozicioniranje i mogućnost da stvaramo inovacije. Jedna od naših strateških inicijativa je i suradnja s fakultetima jer na taj način želimo kroz projekte, ali i zaposlenje, omogućiti mladim ljudima da postanu dio svjetske digitalne ekonomije.

Otvorenje novog ureda i novih radnih mjesta pozdravili su i Marko Filipović, zamjenik riječkog gradonačelnika te Paolo Palminteri, generalni konzul Italije u Rijeci.

Infobip stoji iza globalne komunikacijske platforme putem koje omogućava nesmetanu komunikaciju poslovnim korisnicima s njihovim kupcima diljem svijeta. U svijetu je prepoznat kao dobitnik brojnih nagrada za kvalitetu usluga koje provodi pri čemu surađuje s više od 200.000 klijenata; s najvećim svjetskim chat aplikacijama poput WhatsAppa, Vibear, Telegrama, te s globalno poznatim brandovim poput Virgin Recordsa, Strave, UBER-a, Zendeska, Taxifya i mnogim drugima.

Informacije o otvorenim radnim pozicijama dostupne su na stranici kompanije.