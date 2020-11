Infobip kupio OpenMarket

Ova transakcija dolazi samo manje od tri mjeseca nakon značajnog investicijskog ulaganja i strateškog partnerstva s društvom One Equity Partners u Infobip, ujedno prvog vanjskog financijskog ulaganja u vodnjansku IT kompaniju.

OEP, sa svojom dugom i uspješnom poviješću ostvarivanja partnerstava s osnivačima tvrtki najviše kvalitete, najbrže rastućim globalnim telekomima te softverskim tvrtkama, blisko je surađivao s Infobipom po pitanju pronalaženja i izvršenja ove transformativne transakcije.

Ovim su preuzimanjem na jednome mjestu okupljene dvije vrhunske kompanije s ciljem stvaranja globalnog lidera u području cloud komunikacija sa zajedničkim run rate prihodom većim od milijarde američkih dolara. Ova transakcija ostavlja značajan trag ujedinjujući značajnu prisutnost OpenMarketa u SAD-u te Infobipa u ostalim dijelovima svijeta, što će omogućiti mjesečno više od 14 milijardi korisničkih interakcija kroz niz komunikacijskih kanala, a sve to u više od 190 zemalja.

"Ova transakcija predstavlja značajan iskorak na našem putu prema eksponencijalnom rastu. Zajedno, Infobip i OpenMarket broje više od deset tisuća poslovnih korisnika, što uključuje mnoge najistaknutije svjetske kompanije. Bit ćemo u mogućnosti bolje zadovoljiti potrebe korisnika u svakom dijelu svijeta s najboljom direktnom povezanosti, s više od 650 telekom operatora, te vrhunskim, zajedničkim portfeljem cloud komunikacijskih rješenja te SaaS ponudom", poručio je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa. "Drago mi je što će OpenMarketov tim, koji je izgradio veliki i brzorastući biznis, postati dio naše Infobip obitelji. Dijelimo zajedničku viziju i vrijednosti. Pred nama je uzbudljivo vrijeme te opet možemo reći ono što uvijek ponavljamo - we are just starting."