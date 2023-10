Infobip i GSMA WAS

U Šibeniku je svečano otvoren jedan od najvećih internacionalnih tehnoloških skupova GSMA WAS iz područja telekomunikacija na kojem sudjeluje gotovo 250 mobilnih operatera iz 120 zemalja, što predstavlja polovicu ukupnog svjetskog mobilnog messaging prometa. Konferencija će trajati do 19. listopada, a domaćin i organizator skupa je Infobip, globalna cloud komunikacijska platforma i vodeća IT kompanija u regiji.

Po drugi puta su se u Hrvatskoj na jednom okupili predstavnici mobilnih operatera i tvrtki koji im pružaju tehnička i softverska rješenja - ukupno više od 1300 sudionika iz cijelog svijeta, koji će tijekom četiri dana skupa održati više od 15 tisuća sastanaka.

GSMA, krovna svjetska udruga teleoperatera i organizator MWC konferencije u Barceloni - najvećeg sajma mobilne industrije na svijetu, dodijelila je organizaciju i domaćinstvo upravo Infobipu. Dodjela domaćinstva je dugotrajan proces, tijekom kojeg tvrtka-partner i sama destinacija dokazuju kapacitet za organizaciju svih aspekata skupa.

„GSMA WAS je konferencija na svjetskom nivou za mobilne operatere i velika je čast biti organizator takvog eventa. Hrvatska je na svjetskoj mapi pozicionirana kao zemlja s jednom od najboljih mobilnih mreža u odnosu na ostatak Europe. Osim toga, postoji velik potencijal za biti jedna od najjačih destinacija za kongresni turizam. Danas smo službeno otvorili konferenciju, ali neki su sudionici došli već u subotu jer su htjeli vidjeti zemlju, žele biti ovdje, žele uživati u Hrvatskoj. Ako ponovno budemo imali čast organizirati ovu konferenciju, svakako ćemo to opet učiniti u Hrvatskoj", rekao je Matija Ražem, potpredsjednik za poslovni razvoj u Infobipu.

GSMA WAS je dio serije poslovnih skupova radne grupe WAS (Wholesale Agreements and Solutions) koji se održavaju dvaput godišnje, a neka od ranijih izdanja održana su u Vancouveru, Cape Townu, Marakešu i drugim destinacijama diljem svijeta. Sukladno pravilima GSMA, događaj je otvoren samo za tvrtke članice. Tijekom poslovnog skupa odvijat će se pregovori o globalnom roamingu i sporazumima o interkonekciji za sljedećih šest mjeseci.