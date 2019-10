Ima li nekoga tko još razumije Britance?

Kad bi Brexit bila televizijska serija, ta melodrama sa neočekivanim obrtima i političkim porukama bi sigurno osvojila već brdo nagrada na međunarodnim festivalima. Sa komičarom Borisom Johnsonom u glavnoj ulozi i parlamentom kao spektakularnom pozornicom je najnovija epizoda Brexita ove subote postigla rekordni broj gledatelja.

Jedini problem jest kako Brexit i za Britance i za Europsku uniju nije nikakva fikcija koju se može isključiti daljinskim upravljačem, nego stvarni život. A gledanje te drame polako postaje pravo mučenje. Premijer Boris Johnson je ovaj puta propao sa svojim drugim sporazumom o izlasku kojeg je postigao sa Europskom unijom. Glasovanje se moralo odgoditi jer zastupnici sumnjaju kako bi premijer ipak još mogao naći način kako da 31. listopada ipak „tvrdo" izađe iz EU. Parlamentarci zato prvo žele vidjeti prijedloge zakona koji bi bili potrebni za uređeni Brexit prije nego što odluče o čitavom sporazumu. Ali to je praktično nemoguće postići prije datuma predviđenog za izlazak.

„Hoću - neću" poruke

Johnson - ili britanska Vlada? Vlada jest uputila takav zahtjev, ali u drugom pismu kojeg je potpisao i Johnson on pak piše kako to smatra „pogrešnim". Konačno, nebrojeno puta je rekao kako bi radije „pao mrtav u grob" nego da učini tako nešto. I bez toga, ovaj britanski premijer koji se nikad nije previše zamarao istinom o vjerojatnim posljedicama Brexita je u Bruxellesu već odavno izgubio svaku vjerodostojnost. Još prije par dana je Johnson uvjeravao čelnike država Europske unije kako će sigurno dobiti većinu u Parlamentu sa ovim novim sporazumom. Malo morgen!Sa produžetkom pregovora bi tako nastala nova serija epizoda Brexita kako bi se ispunili zahtjevi Parlamenta. Europska unija je načelno spremna - možda uz nešto gunđanja Francuske - produžiti rok i već po treći put odgoditi Brexit. Nije nikakva tajna kako EU nipošto ne želi da se on optužuje za „tvrdi" Brexit, nego si Britanci sami trebaju biti krivi za to - tako se čuje od gotovo svih diplomata u Bruxellesu. Zato će biti odobrena odgoda, ako to traži Boris Johnson.

Ljudi, ovo više nije niti smiješno!

Ovako ili onako, Europska unija se neće žuriti obraditi taj zahtjev. Možda će biti sazvana izvanredni sastanak EU tek nekoliko dana ili čak sati prije nego što otkuca ponoć nakon 31. listopada 2019. godine. Čak i ako britanski parlament prihvati novi sporazum, nakon toga ga mora ratificirati i Europski parlament.

Za publiku, za ljude koji su pogođeni Brexitom, za poduzeća, trgovce, ribare, izvoznike i mnoge druge, sve to više uopće nije smiješno i zabavno. Na tisuće Britanaca je ove subote prosvjedovalo u Londonu pred parlamentom, neki su tražili ostanak u EU, neki tek novi referendum. I njih netko u Londonu treba poslušati. Jer Brexit nije nikakav Show, makar sve više tako izgleda.