IDLES na INmusic festivalu #15 u lipnju 2022.!

Osnovani u Bristolu 2009. godine, pet 'besposličara' Joe Talbot, Adam Devonshire, Mark Bowen, Lee Kiernan i Jon Beavis u prvih osam godina benda izdali su tri EPa (Welcome, Meat i Meta) tražeći svoje mjesto pod suncem. Tek u ožujku 2017. godine IDLES objavljuju svoj prvi studijski album Brutalism nakon kojega postaju nezamjenjiva pojava na britanskoj suvremenoj glazbenoj sceni i predvodnici nove generacije punk rocka s političkim pomakom.

Talbotov prepoznatljiv propovjednički vokal kojim nemilosrdno upire prstom u društvene nepravde uz zdravu dozu angažiranog bijesa, popraćen jednako intenzivnom i bučnom glazbenom pratnjom, IDLES su već sa prvim albumom zasluženo oduševili kritičare i visoko postavili letvicu.

Svega godinu i pol kasnije izlazi Joy as an Act of Resistance koji uz ponovljeno opravdano oduševljenje kritike i publike, bendu donosi i prve nominacije za glazbene nagrade - Brit Award, Mercury Prize, i dr. no fokus benda ostaje bliska interakcija s publikom i sadržaj njihove glazbe. Siromaštvo, propast socijalne države, Brexit, imigracija, toksični maskulinitet, psihičko zdravlje, samo su dio tema koje IDLES stavljaju u prvi plan odskačući od uobičajeno pasivnog i sladunjavog narativa popularne glazbe.

Ultra Mono, treći studijski album izdan u listopadu 2020. godine, čvrsto je ustoličio IDLES i njihove socijalno osjetljive vrijednosti u prvu ligu svjetske glazbe, ali i ponovno proširio krug njihove publike koja bijeg od osjećaja nepripadanja u suvremenom društvu nalazi u zajednici okupljenoj oko IDELSa i atmosferi slobode, neosuđivanja i međusobne podrške. Upravo zato najbolje od IDLESa ostvaruje se u nastupima uživo, a nakon preduge pandemijske pauze povratak IDLES na pozornice biti će nezaboravno iskustvo i dugoočekivan premijerni nastup u Hrvatskoj na INmusic festivalu #15!

IDLES se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, White Lies i Fontaines D.C. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.