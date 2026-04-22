IDEM, RØLØ i Linija 109 stižu na peti Mudri Brk Festival u Jelsu!

Ako vam još nije bilo jasno da je lito praktično već u Japankama, Mudri Brk Festival pobrinuo se da sve sjedi na svoje mjesto . Najšarmantniji mali festival na Jadranu vraća se u Jelsu od 29. srpnja do 1. kolovoza , a prva imena su tu da vam daju dovoljno razloga da odmah krenete tražiti apartman, rodbinu ili barem slobodan komad plaže.

Na peto izdanje masu dobrog đira dolaze - IDEM, RØLØ i Linija 109.

Ako još niste čuli za IDEM a, vjerojatno ste zadnjih godina živjeli bez interneta, radija i prijatelja koji vas zovu na koncerte. Nakon što je bez problema prošle godine rasprodao zagrebačku Tvornicu kulture i Boogaloo dan za danom, najavio je samostalni koncert na Šalati 13. rujna ove godine . Tamo su ga dovela dva "bedroom indie diy post pop punk smeće" albuma " POYY " iz 2023. i " CIAO " iz 2024. godine u suizdanju Jebotona i Mudrog Brka . Jedan je od najuzbudljivijih novih nezavisnih izvođača ovih prostora koji je osvojio Porin za novog izvođača i šest Rock&Off nagrada.

Splitski trio RØLØ donosi plesni indie-electro punk koji zvuči kao da je cijeli plesni orkestar stao u tri osobe. Njihov zvuk evoluirao je kroz tri studijska izdanja, od debitantskog " RØØLØ ", preko hvaljenog " HØØP ", pa sve do albuma " Ponte Rosso " koji je dodatno učvrstio njihovu poziciju na sceni. Pripremite se za vrhunsku energiju i groove benda koji je postao nezaobilazno ime regionalne alternative. Bend čine Mišo Komenda, Karlo Kazinoti, Bernard Andrijašević i Toma Bedalov .

Zagrebački all-girl bend Linija 109 jedan je od najzanimljivijih novih imena domaće alternative. Njihov zvuk spaja shoegaze, indie i post-rock, a uživo su poznate po odličnoj energiji, koja je još bolja uz more. Bend je osnovan u veljači 2022. Članice benda su: Sara Vorberger (vokal, ritam gitara, mandolina), Jelena Jurić (lead gitara), Zana Bubica (bas gitara) i Lucija Pranjić (bubnjevi). Proizašle su iz sjajnog Superval festivala, a svirale su diljem Hrvatske među kojima se najviše ističe prošlogodišnji nastup na InMusic festivalu.

Kao i svake godine, osim koncerata u petak i subotu, organizatori su pripremili i kino program u suradnji s Kinom Mediteranom , koncert , DJ i dječje programe , ekološke akcije i neka iznenađenja.

Ako tražite festival na kojem možete ujutro piti kavu pod borom, popodne skočiti u more s koktelom, a navečer poslušati vrhunske bendove i usput upo(znati) pola publike, onda znate gdje treba biti krajem srpnja.

Dizajn koji vizualno prenosi bit Mudri Brk festivala ove godine potpisuje sjajan dvojac iz studija Kazinoti&Komenda . Uskoro će objaviti i informacije vezane uz mogućnost kampiranja, a sve one koji ne mogu pronaći smještaj na internetima, pozivamo da se jave direktno TZ Jelsa .

Dvodnevne ulaznice za peti Mudri Brk Festival u pretprodaji osigurajte u sustavu Core-event po cijeni od 25 eura.

Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa , a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH te HDS Zamp