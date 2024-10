Idealna za uštedu prostora u kuhinji

Stigla je Kenwood GO kolekcija kuhinjskih uređaja, koja će oduševiti sve ljubitelje kuhanja i praktičnih rješenja. Kao što i samo ime sugerira, kolekcija je dizajnirana s ciljem da lako prati suvremeni način života. Uz već poznati uređaj MultiPro Go, koji se dokazao svojim izvanrednim performansama, kolekciju upotpunjuju dva nova uređaja: ručni mikser QuickMix Go i kuhinjski uređaj Kenwood Go.

Kompaktna rješenja za male prostore

Sa svega 30 cm visine, uređaji su dovoljno mali da se mogu jednostavno pospremiti u kuhinjsku ladicu ili na policu, a na radnoj površini zauzimaju minimalan prostor, idealno za manje kuhinje. Dodatni dijelovi, poput pjenjača i pribora za mjerenje, mogu se pohraniti unutar kućišta uređaja, što olakšava organizaciju i štedi prostor.

Dizajn i funkcionalnost u savršenom skladu

S više od 70 godina iskustva i brojnim nagradama za dizajn, Kenwood je ovom kolekcijom još jednom potvrdio svoju poziciju predvodnika u industriji kuhinjskih uređaja. GO kolekcija spaja dizajn i tehnologiju, uz poseban naglasak na funkcionalnost i prilagodljivost potrebama suvremenog potrošača. Uređaji dolaze u pastelno plavoj i crvenoj boji, a modernim linijama prilagodit će se svakom stilu kuhinje. S integriranom ručkom za prenošenje i jednostavnim korisničkim sučeljem, uređaji su praktični za svakodnevnu upotrebu. Unatoč malim dimenzijama, dovoljno su snažni za pripremu različitih jela - od jednostavnih obroka do složenijih recepata.

„Kenwood GO kolekcija stvorena je kako bi odgovorila na sve češći izazov nedostatka kuhinjskog prostora, ali bez kompromisa na kvaliteti i funkcionalnosti", izjavila je Vedrana Jurjević Tandara, regionalna brand menadžerica za Kenwood. „U današnjem užurbanom načinu života, potrošači traže proizvode koji su inteligentni, učinkoviti i estetski privlačni, kako bi se lako uklopili u njihov svakodnevni ritam. Zbog toga je čovjek u središtu svakog našeg proizvoda - promišljeno pristupamo njihovom kreiranju kako bismo odgovorili na stvarne potrebe potrošača."

Tri uređaja - svaki poseban na svoj način

Promišljen dizajn ove kolekcije posebno se ističe kod ručnog miksera QuickMix Go, gdje se svi dodaci, uključujući pjenjaču i nastavak za tijesto, pohranjuju unutar poklopca samog miksera. Tako više nećete morati tražiti dijelove po ladicama jer sve dolazi u jednom kompaktnom pakiranju, koje možete izložiti i na kuhinjsku policu. Mikser također sadržava i SureEjectTM gumb za sigurno otpuštanje i zamjenu nastavaka.

Za zahtjevnije recepte tu je kuhinjski uređaj Kenwood Go, opremljen zaštitom protiv prskanja i zdjelom od četiri litre, dovoljnom za pripremu 48 kolačića ili pizze za četiri osobe. S druge strane, MultiPro Go već se pokazao kao idealan uređaj za brzu pripremu jela, omogućujući sjeckanje, rezanje i ribanje izravno u posudu zahvaljujući opciji 360° Express Serve i reverzibilnom disku. Svi proizvodi dostupni su u većim prodajnim centrima i online trgovinama.