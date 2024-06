I neuspjeh je dio uspjeha

Do 2027 godine promijenit će se 35 posto svih radnih vještina koje danas poznajemo te koje koristi sadašnja radna snaga. Između 40 do visokih 60 posto radnih mjesta koje poznajemo danas, nestat će u narednih pet do maksimalno 10 godina (izvor: Forbes)

Ako znamo da je naša sadašnjost rezultat naših prošlih odluka, a naša budućnost će biti rezultat današnjih odluka, moramo si postaviti pitanje jesmo li spremni za ono što nam dolazi u osobnom i poslovnom životu te što kanimo s tim poduzeti. Uzmemo li podatke Eurostata - građani Hrvatske kada završe osnovno i srednjoškolsko obrazovanje te visoko obrazovanje, njih čak 28 posto više ne ulože ni sata u svoj osobni razvoj i edukaciju do kraja života. U današnjem svijetu koji se brzo razvija, koncept cjeloživotnog učenja postao je nužnost - ističe Sanela Dropulić, CEO Valoreschool edukacijske platforme kojoj je temeljna misija kontinuirano i sveobuhvatno obrazovanje u prvom redu poduzetnika, ali i svih onih koji će to tek postati.

Zašto je važno učiti cijelog života?

U svijetu u kojem su industrije duboko zahvaćene tehnološkim napretkom, sposobnost učenja i brze prilagodbe neprocjenjiva je. Cjeloživotno učenje osigurava svakom pojedincu ostati u korak s tim napretkom, te da se možete mijenjati i prilagođavati prema potrebi.

Stalno "ažuriranje" znanja i vještina koje imamo, znači biti konkurentan na tržištu rada, a to nam ujedno daje prednost nad ostalima. Poslodavci cijene pojedince koji pokazuju predanost osobnom i profesionalnom razvoju.Usvajanje novih znanja i vještina može potaknuti kreativnost i inovativnost. Poduzetnici koji prihvaćaju cjeloživotno učenje bolje su opremljeni za prepoznavanje prilika i razvoj revolucionarnih rješenja - poručuje Sanela Dropulić te ističe da cjeloživotno učenje osim profesionalnih prednosti, cjeloživotno učenje doprinosi osobnom rastu, zadovoljstvu i osjećaju postignuća. Održava um angažiranim i potiče opću dobrobit.

Ključne vještine za uspješnu karijeru

Za izgradnju održive i uspješne karijere, posebno u poduzetništvu, evo nekih bitnih vještina i područja znanja na koja se treba usredotočiti i stalno u njih ulagati su:

Digitalna pismenost: Razumijevanje digitalnih alata, platformi i osnova kodiranja može uvelike poboljšati vašu učinkovitost i otvoriti nove putove za poslovanje.

Financijska oštroumnost: Čak i uz naš prošireni obrazovni fokus, financijska pismenost ostaje ključna komponenta. Poduzetnici moraju razumjeti proračun, investicije i financijsko planiranje.

Vodstvo i upravljanje: Učinkovito vodstvo i sposobnost upravljanja timovima presudni su za produktivnost bilo kojeg poslovanja. Učenje o organizacijskom ponašanju, rješavanju sukoba i strateškom planiranju neprocjenjivo je.

Marketing i prodaja: Poznavanje modernih marketinških strategija, uključujući digitalni marketing, društvene medije i analitiku podataka, ključno je za dosezanje i zadržavanje kupaca.

Komunikacijske vještine: Bilo da se radi o pregovaranju s klijentima, predstavljanju investitorima ili vođenju tima, jake komunikacijske vještine su ključne.

Emocionalna inteligencija: Razumijevanje i upravljanje svojim emocijama, kao i suosjećanje s drugima, može poboljšati timski rad i učinkovitost vodstva.

Uz ove osnovne cjeloživotne vještine i znanja koja moramo unapređivati, nameće se i pitanje kako ostati ustrajan i disciplinirani u našem učenju. Prvi korak je postaviti jasne ciljeve, definirati što želimo postići u svojoj karijeri, a zatim trebamo identificirati vještine i znanja potrebna da to ostvarimo. Ova jasnoća pomoći će zadržati fokus i motivaciju. Korak dalje svakako je napraviti plan učenja - u svom rasporedu moramo imati rezervirano redovito vrijeme za učenje i moramo ga se pridržavati. Dodatni korak učinkovitom učenju je diverzifikacija izvora učenja što znači da trebamo iskoristiti razne resurse za učenje kao što su online tečajevi, radionice, knjige i događaji umrežavanja što može učiniti učenje zanimljivijim - savjetuje Sanela Dropulić te naglašava da je jednako važno pridružiti se zajednici tj. povezivati se s istomišljenicima koji su također predani cjeloživotnom učenju s obzirom da se na taj način pruža međusobna potpora, ali i prilika za suradnju.

Neuspjeh je prilika za učenje

Na putu cjeloživotnog učenja važno je naglasiti da će se događati i neuspjeh - no i neuspjeh je dio procesa učenja. Trebamo ga koristiti kao priliku za učenje i rast, a ne razloge za odustajanje.

Valoreschool kroz svoju misiju usmjerenu pružanju znanja za poduzetničko obrazovanje, ima stalno otvoren poziv svima pridružiti se u prihvaćanju kontinuiranog učenja kao najvažnije investicije u svačijoj karijeri.

Zajedno se možemo nositi s izazovima današnjeg svijeta i otključati nove prilike za uspjeh.