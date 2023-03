I još jedan dobar tjedan u Attacku

SARME & APPEAR OFFLINE

ČETVRTAK 16.3.2023. OD 19.00

GALERIJA SIVA (MEDIKA), PIEROTTIJEVA 11

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje izložbe dvojice autora, Sarme i Appear Offline, pod nazivom Chit-Chat

Ovorenje izložbe predviđeno je za 16. ožujka u 19.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati svaki dan do 23. ožujka od 17:00 - 20:00 sati.

Chit-Chat

By Sarme & Appear Offline

Vizualni dijalog koji prikazuje fascinaciju slovima iz dva kuta - jedan inspiriran graffiti

writingom, a drugi tipografijom i dizajnom.

PISTOLERO label night w/ SOLUBLE SOUNDS (UK)

AKC ATTACK / Petak / 17-03-2023 / 22-06

U petak 17.03.2023. u AKC Attacku je na rasporedu novi Pistolero label party sa odličnim UK gostovanjem iz Bristola. Soluble Sounds (pravim imenom Jack Warvick) je britanski producent koji svoju produkciju objavljuje na etiketama kao što su TechYES, Pistolero, Triple Drop, Zenon itd. a što će odvrititi, to samo on zna, i ovisi o raspoloženju u datom trenutku. Njegovi su setovi super eklektična i psihodelična salata raznih elektronskih stilova, od psytechna i minimala, do dark proga, breakbeata, elektra, tekna, dnb-a ili trensa, i što se njega tiče, budućnost je već stigla. Domaća podrška su Zmayo i Haktal, dok su za video zaduženi Hybrid VJs. Upad je 7 eura u pretprodaji (Entrio), a 10 eura na ulazu u klub.

YUGO.WAV U ATTACKU

18.3.2023. // 22:00 - 04:00 // 6 €

Yugo.wav je kolektiv iz Beograda čiji su koncept partiji prepoznatljivi po spajanju retro i suvremenih audio-vizualnih motiva u jednu novu cjelinu.

Domaća synth i disco muzika koju prate hipnotizirajuće VJ projekcije - recept za vrhunski provod koji ova ekipa od 2018. godine donosi u klubove širom regije.

ATTACKOVA HIBRIDNA ZAJEDNICA - O NE! CABARET

18.3.2023. // 11:00 // MO Dugave, Sv. Mateja 93 // Besplatan ulaz

Epski napadno zabavan cirkuski cabaret u kojem četvorka »vrhunskih« cirkuskih improvizatora sudjeluju u događajima koji postepeno grade maštoviti svijet. Publika kroz smijeh I začudnost postaje dio maštovitog, šarenog cirkuskog svijeta.

Ovo je predstava za sve uzraste koja u sebi sadrži presjek svih osnovnih cirkuskih vještina: žongliranje, akrobatiku, elemente zračnih tehnika, klauna.

Izvode: Jadranka Žinić Mijatović, Petra Bokić, Nikola Mijatović/Ivo Frangeš, Ratko Bokić