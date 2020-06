Humor, ljubaznost i inteligencija - uspjeh

Nitko ne voli lažljivce i prevarante koji su zli i lukavi, pogotovo ako na taj način izvlače osobnu korist. To se čini jasnim čak i bez znanstvenih studija. Znanstvenici Teksaškog sveučilišta u Austinu (UT Austin) u jednoj studiji su potvrdili što bi trebala biti dobra vijest za sve one koji nikada nisu željeli biti prevrtljivci kako bi uspjeli u karijeri i životu. Iskrenost, ljubaznost, velikodušnost i humor visoko su cijenjeni u društvu i potiču društveni napredak.

Oni koji su uz to još inteligentni, koji se ne boje napornog rada i koji imaju širok spektar znanja, mogu biti sigurni da će biti priznati u svom okruženju. To vrijedi kako u Rusiji, tako i u Eritreji ili SAD-u.

Globalno priznato, univerzalno vrijedno

"Od Roma u Rumunjskoj do lokalnog stanovništva otoka Guama, ljudi se u očima svojih sugrađana svrstavaju po inteligenciji, hrabrosti i liderskim sposobnostima", kaže suautor studije Patrick Durkee objavljene u časopisu Journal of Personality and Social Psychology.

Znanstvenici predvođeni evolucijskim psihologom Davidom Bussom ispitali su 2751 osobu iz 14 zemalja i tako identificirali univerzalno valjana svojstva koja društvenom statusu mogu dati odlučujući poticaj.

"Ljudi žive u društvenim strukturama u kojima je relativni rang važan u skoro svemu: njihovom pristupu resursima, njihovoj sposobnosti pronalaska partnera i čak koliko dugo žive", kaže David Buss sa sveučilišta UT Austin. "Imovina stečena na štetu drugih negativno utječe na socijalni status bez obzira živite li u Rusiji ili Eritreji", dodaje Durkee. To se odnosi i na način na koji se odnosimo prema seksu.

Spolne razlike u seksualnom ponašanju

Prema rezultatima studije, seksualni odnosi u kojim često mijenjate partnera smanjuju ugled u društvu. Dakle, tko mijenja seksualne partnere poput donjeg veša, nipošto neće biti priznat i poštovan. To se odnosi na muškarce, ali još više se odnosi na žene, što baš i ne čudi.

Suprotno tome, društveni poredak oba spola je koristan ako se odluče za dugoročno i čvrsto partnerstvo. Prema logici, žene ovdje imaju više koristi. Muškarci i žene također uživaju veliko poštovanje kad su vjerni.

Pored ovih univerzalno valjanih svojstava za poboljšanje statusa istraživači su također utvrditi i razlike u kulturi. Na primjer, humor je ogromna prednost u Poljskoj, dok ga u Kini, Južnoj Koreji i Japanu ljudi rado vide, ali smatra se da je to od srednjeg značenja za njihov društveni položaj. U Eritreji se humoru pridaje još manje važnosti.

Ako se, prema navodima studije, prijateljstvo isplati, a iskrenost traje najduže, zašto je uvriježen dojam da u karijeri uspijevaju prvenstveno arogantni egoisti? Da se velikodušnost koristi, a ne vrednuje? Možda zato što ima dovoljno primjera koji sugeriraju da se ugled i uspjeh mogu postići samo maksimalnom beskrupuloznošću. Jedino je pitanje u kojoj se mjeri uspjeh može izjednačiti s ljubavlju i poštovanjem.