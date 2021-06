Huawei pokrenuo „2021 APPSUP“

Huawei, vodeća svjetska tehnološka tvrtka, danas pokreće svoje godišnje natjecanje za inovacije aplikacija Huawei Mobile Services (HMS) - AppsUP. Cilj programa je nadahnuti nadarene programere širom svijeta za stvaranje revolucionarnih aplikacija i digitalnih iskustava te im pruža jedinstvenu priliku za istraživanje i promicanje digitalnih inovacija.

Na godišnjem AppsUP natjecanju sudionici će razviti inovativne, lokalizirane aplikacije koristeći Huaweijev namjenski HMS ekosustav kako bi korisnicima Huaweijevih uređaja ponudili besprijekorna iskustva. Natječaj je otvoren za pet regija - Europu, azijsko-pacifičku regiju, Latinsku Ameriku, Bliski Istok i Afriku i Kinu - a ovogodišnja tema je „HMS Inovacija za sve".

Natječaj pruža nadarenim programerima priliku da steknu globalno priznanje i osvoje novčane nagrade u iznosu do 15.000 USD, s ukupnim nagradnim fondom od milijun USD, kao i sveobuhvatnu tehničku podršku inovacijama aplikacija. Natječaj je otvoren za sve, od studenata, pa sve do budućih programera, do afirmiranih profesionalaca.

Dr. Jaime Gonzalo, potpredsjednik Huaweijevih mobilnih usluga u Europi, rekao je: „Mi u Huaweiju predano pružamo TECH4ALL, osiguravajući da nitko ne zaostaje u našem digitalnom svijetu. Našim AppsUP natječajem nadamo se da ćemo izazvati sljedeću generaciju programera aplikacija da stvore besprijekorna iskustva koja će potrošačima pomoći u navigaciji u sve većem digitalnom svijetu u kojem živimo. Inovacija je u središtu ovog natjecanja i radujemo se budući da će rješenja koja će programeri širom svijeta stvoriti pomoću Huawei Mobile Services."

Natjecanje se pokazalo izuzetno popularnim prošle godine, s prijavama više od 3.000 timova iz preko 170 zemalja. Predane su tisuće inovativnih HMS aplikacija koje pokrivaju svaki aspekt svakodnevnog života i nadahnjuju pametna iskustva u zdravlju i kondiciji, obrazovanju, poljoprivredi, zaštiti okoliša, prijevozu i javnoj sigurnosti. Među prošlogodišnjim pobjednicima bili su Catrobat, neprofitni projekt nagrađen „Najboljom aplikacijom" za Pocket Code (on je svoju aplikaciju razvio kako bi nadahnuo tinejdžere i odrasle na učenje kodiranja), te švedski Runbit koji izaziva korisnike da hodaju, trče dok to iskustvo pretvara u zabavnu igru.

Natjecatelji na ovogodišnjem AppsUP natječaju moći će se natjecati za više drugih priznanja kao što su Tech Women's Award (uvedena prvi put ove godine), nagrada za izvrsne studente i najbolja HMS Core Innovation Award. Osim novčanih nagrada, finalisti će svoju aplikaciju promovirati i na HUAWEI AppGallery, dostupnoj globalnoj publici od 700 milijuna korisnika Huawei mobilnih uređaja. Pobjednici će također imati koristi od dodatnih nagrada, kao što su promotivni resursi AppGallery, Huawei resursi i ekskluzivni poticaji za plaćene HMS Core mogućnosti.

HMS je treći po veličini ekosustav mobilnih aplikacija na svijetu koji doseže više od 700 milijuna globalnih korisnika uređaja i pruža globalnim programerima jedinstvenu hardversku i softversku sinergiju koja pomaže energetski učinkovitom razvoju i učinkovitim rješenjima za potrošače, dok HMS Core osigurava da Huawei uređaji pružaju izuzetno korisničko iskustvo.

Mehanizam prijave

Da bi se sudjelovali, sudionici se moraju prijaviti za natjecanje i prijaviti svoje radove putem službene web stranice između 10. lipnja i 20. kolovoza 2021. Sudionici se mogu prijaviti ili kao pojedinac ili kao tim od najviše tri člana.

Sve aplikacije moraju se razviti pomoću odabranih mogućnosti HMS Core-a i poslati na pregled putem web stranice natjecanja prije 18:00 (GMT +2) 20. kolovoza 2021. Ocjenjivačka komisija, sastavljena od stručnjaka iz tehnološkog, financijskog i igraćeg sektora, kao i Huaweijevi teškaši tada će bodovati svaki unos na temelju njegove funkcionalnosti, inovativnosti, društvene vrijednosti i korisničkog iskustva.

Odatle će prvih 20 aplikacija u uži izbor iz svake regije biti dostupno za javno glasanje putem web stranice natječaja i HUAWEI AppGallery. Odabiri će se temeljiti na broju glasova i preuzimanja koja svako djelo u najužem izboru dobije od javnosti.

U listopadu će finalisti predstaviti svoje aplikacije na regionalnim događanjima stručnim žirijima koji će rangirati 20 djela koja su ušla u uži izbor prema sveobuhvatnoj formuli za bodovanje kako bi odredili pobjednike.

Za više informacija o natječaju AppsUP posjetite Huawei AppsUP stranicu.

Bogata ponuda hrvatskih aplikacija u AppGallery trgovini

Domaći korisnici u AppGallery trgovini mogu pronaći i pregršt lokalno popularnih aplikacija, a u trgovinu kontinuirano pristižu i uzbudljive nove aplikacije. Odnedavno su u AppGalleryju dostupni prvi hrvatski digitalni novčanik Aircash, streaming servis Tidal, ali i Lidl. U trgovini su otprije dostupne brojne aplikacije koje su dobro poznate hrvatskim korisnicima. Moguće je pronaći važne aplikacije banaka, npr. PBZ-a, Zagrebačke banke, OTP banke, Erste banke, RBA-e, HPB-a. Osim banaka, u trgovini su i aplikacije domaćih medija, kao i aplikacije telekom operatera HT-a, A1, Telemacha, Optima telekoma te pripadajućih brendova MAXtv-a, Bonbona, Tomata i sl. Korisnici će u AppGallery trgovini lako preuzeti i aplikacije eGrađani, Multiplus card, Hrvatska pošta, Croatia osiguranje, Njuškalo, HAC ENC i HRT Meteo.

Huawei je nedavno lansirao i HUAWEI WATCH 3 seriju koju čine pametni satovi HUAWEI WATCH 3 i HUAWEI WATCH 3 Pro. Pokreće ih također HarmonyOS 2 kako bi korisnicima pružio praktična, pametna i napredna iskustva, uz poboljšanu interakciju, neovisnu povezanost kao i međusobnu povezanost s drugim uređajima u svim korisničkim scenarijima. HUAWEI WATCH 3 dolazi u Active, Classic i Elite izdanju, dok HUAWEI WATCH 3 Pro dolazi u Classic i Elite izdanju. Uz sat, lansirane su i najnovije True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth slušalice, HUAWEI FreeBuds 4. Ove slušalice posebne su jer se odlikuju prvim adaptivnim aktivnim poništavanjem buke na svijetu. HUAWEI FreeBuds 4 slušalice ne donose samo izuzetnu kvalitetu zvuka, već iskustvo slušanja uz aktivno poništavanje buke podižu na potpuno novu razinu što će ljubitelje ovakvih tech dodataka posebno oduševiti.

Prednost Huawei Watch serije pametnih satova je jednostavno povezivanje s bilo kojim iOS ili Android pametnim telefonom preko Huawei Health aplikacije. iOS korisnici svoj Huawei pametni sat mogu jednostavno upariti sa svojim telefonom nakon što preuzmu aplikaciju Huawei Health iz App Storea. Za Android uređaje dovoljno je skenirati QR kod koji je otisnut na pakiranju ili preuzeti AI Life aplikaciju iz AppGallery trgovine. FreeBuds 4 se također lako povezuju sa svim pametnim telefonima i pružaju vrhunsko iskustvo za svakoga. Sve su one kompatibilne su sa svim operativnim sustavima, uključujući iOS i Android. To znači da bez obzira koji pametni telefon koristite možete jednako uživati u Huawei nosivim uređajima.