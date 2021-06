Clutch uvrstio zagrebački Ingemark na listu 100 najbrže rastućih tvrtki

Uz sve veću procijepljenost stanovništva i ublažavanje mjera vezanih za pandemiju COVID-19, izgleda da se i gospodarstvo počelo buditi. Prema najnovijim podacima Eurostata, hrvatski BDP za prvo tromjesečje porastao je za 5,8 posto u odnosu na prethodno. Prošla, krizna godina, za cjelokupno gospodarstvo bila je veoma izazovna, no iz hrvatskog IT sektora dolazile su samo pozitivne vijesti. Za još jednu u nizu, pobrinula se zagrebačka tvrtka za razvoj prilagođenog softvera Ingemark.

Clutch, jedna od vodećih svjetskih globalnih tvrtki za ocjenjivanje i recenziranje B2B kompanija, svake godine ističe stotinu svjetski najbrže rastućih tvrtki te top 100 tvrtki s održivim rastom na temelju financijskih podataka. Upravo na listu najbrže rastućih 100 tvrtki uvršten je i Ingemark koji je prošlu godinu završio s prihodom od 14,3 milijuna kuna, što je 6,4 milijuna više nego 2019. godine. Zadovoljan još jednim uspjehom bio je i Viktor Matić, direktor Ingemarka.

„Laska nam što smo na listi 100 najbrže rastućih tvrtki na svijetu. To znači da naši inženjeri rade odličan posao i na to sam ponosan. Potezi koje smo proveli u protekle dvije godine bili su usmjereni na razvoj Ingemarka, organizacijske promjene i bitno oprezniju evaluaciju projekata prije nego ih preuzmemo. Organizacijski smo se u potpunosti presložili i kontinuirano se razvijamo tako da je ovo uvrštenje u top 100 na neki način i potvrda da smo na dobrome putu na što sam iznimno ponosan."

Tvrtke koje se nalaze na ovom popisu uglavnom imaju sjedišta u SAD-u, Australiji i Indiji. Manji broj, oko 10 posto liste čine tvrtke s preko 1.000, a većinu njih, više od 50 posto, čine tvrtke s manje od 50 zaposlenih među kojima je i Ingemark, koji trenutno broji 40 zaposlenih, no taj broj planiraju povećati.

„Okvirni je cilj do kraja 2022. doći do 70 zaposlenih. Mislim da je teško planirati na duži period od toga. Uz ovaj intenzivan rast broja zaposlenika bitno je postaviti procese koji će osigurati da svi zaposlenici u svakom trenu znaju što se od njih očekuje i što oni mogu očekivati od svojih kolega. U tom smislu je definiranje procesa svakako jedan od naših prioriteta, a u sklopu toga smo nedavno tvrtku certificirali po ISO 9001 i ISO 27001 standardima", istaknuo je Matić.

Za 2021. godinu rang 100 najbrže rastućih tvrtki Clutch temelji na njihovoj apsolutnoj stopi rasta prihoda od 2019. do 2020., dok se top 100 tvrtki s održivim rastom temelji na njihovoj apsolutnoj stopi rasta prihoda od 2017. do 2020. godine. Uz odlično poslovanje i povećanje zaposlenih, u Ingemarku očekuju rast prihoda do 25 milijuna kuna do kraja ove godine. Ako je suditi po izjavi Tajane Barančić, dugogodišnje predsjednice CISEx-a, koja je u veljači kazala kako će IT sektor u ovoj godini rasti najmanje 10 posto, a njegov izvoz 20 posto, za očekivati je još pozitivnih vijesti iz IT sektora do kraja godine.