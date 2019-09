Huawei bi postavio podmorski optički kabel između Južne Amerike i Azije

Huawei Technologies objavio je da je "vrlo aktivno" zainteresiran za postavljanje prvog podvodnog optičkog kabela između Južne Amerike i Azije.

Kompanija s velikim zanimanjem prati postupak raspisivanja javnog natječaja koji je Čile pokrenuo u srpnju i odazvat će se pozivu na dostavljanje ponuda za uspostavu transpacifičke komunikacijske veze, kazao je za Reuters izvršni direktor Huaweijevog čileanskog ogranka David Dou Yong.

"Huawei će vrlo aktivno sudjelovati u toj poslovnoj prilici", naglasio je Yong u intervjuu.

"Javni natječaj ima više faza... Spremni smo i pratit ćemo postupak dok ne započne odabir kompanije kojoj će biti povjerena provedba (projekta). Sigurno ćemo sudjelovati na javnom natječaju", dodao je.

Njegov je istup u raskoraku s objavom kineske telekomunikacijske tvrtke Hengtong Optic-Electric Co Ltd od prije dva mjeseca da je s Huaweijem potpisala pismo namjere o kupnji njegova poslovanja s postavljanjem podmorskih kabela Huawei Marine Systems Co Ltd.

Upitan da pojasni navodnu prodaju Huawei Marine Systemsa i njezine konzekvence, Huaweijev čelnik odjela za odnose s javnošću Weiqiang Zou kazao je da ta transakcija nije potvrđena.

"To je izašlo u javnost prije nekoliko mjeseci ali nije potvrđeno. Konačna odluka nije donesena", izjavio je Zou.

U srijedu je Huawei u glavnom gradu Čilea Santiagu otvorio podatkovni centar za usluge u oblaku, u sklopu ulaganja vrijednog više od 100 milijuna dolara.

Kineska tvrtka lobira kod čileanske vlade da pohrani svoje podatke u oblaku.

Dokumenti koje je Reuters dobio na uvid pokazuju da su se čelnici Huaweija u protekle tri godine više desetaka puta sastali s gradonačelnicima, dužnosnicima ministarstava rudarstva, zdravstva, ekonomije, transporta, energije i unutarnjih poslova, te predstavnicima središnje banke, porezne uprave, policije, vojske i državne razvojne agencije.

U tim su razgovorima lobirali za izgradnju infrastrukture za usluge u oblaku a nudili su tehnologiju prepoznavanja ljudskih lica.

S vladom još nije potpisan nikakav sporazum ali Huawei će se i dalje natjecati za državne projekte, kazao je Dou Yong za Reuters.

"Čile smatramo polazišnom točkom za cijelu Latinsku Ameriku", naglasio je.