HT opet dobio Ookla nagrade

Treći put zaredom mobilna mreža Hrvatskog Telekoma potvrđena je kao najbolja te je osvojila Ookla® Speedtest AwardsTM nagrade za 'Najbolju mobilnu mrežu' (Best Mobile Network), 'Najbržu mobilnu mrežu' (Fastest Mobile Network) i za 'Najbolju mobilnu pokrivenost' (Best Coverage Award) u Hrvatskoj. Također, Hrvatski Telekom je po četvrti put dobitnik umlautovog 'Best in Test' priznanja za najbolju mobilnu mrežu.

Testovi koje pokreću sami korisnici na Ookla Speedtest® platformi besplatni su, a korisnici testiraju mrežu putem koje pristupaju internetu u stvarnom okruženju i na vlastitim uređajima, što daje najbolji uvid u njihovo korisničko iskustvo. Ookla analiza obuhvaća rezultate 318.477 testova samih korisnika na mobilnim aplikacijama Speedtest iOS i Android, kao i rezultate više od 106 milijuna skeniranja na 183.337 lokacija, svih mobilnih operatora u Hrvatskoj, tijekom prve polovice 2021. Rezultati potvrđuju kako Hrvatski Telekom ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu te najbolju mobilnu pokrivenost u Hrvatskoj. Analiza pokazuje kako je Hrvatski Telekom zabilježio ukupan Speed ScoreTM rezultat od 83,42 (u usporedbi sa 70,71 u 2020. godine), što znači i da je kvaliteta usluge za krajnje korisnike bila značajno bolja nego 2020. godine.

Detaljna umlaut analiza temelji se na 44,4 milijuna uzoraka koje je prikupilo 16.800 korisnika diljem Hrvatske u razdoblju od šest mjeseci, od siječnja do lipnja 2021. godine. U usporedbi s prethodnom godinom, ukupan rezultat Hrvatskog Telekoma bolji je za čak 35 bodova. Uz nagradu 'Best in Test' koju je osvojio po četvrti put, Hrvatski Telekom postigao je i najbolje ocijenjenu širokopojasnu pokrivenost i najveću brzinu preuzimanja, čime je dodatno ojačao svoju vodeću poziciju na tržištu.

„Naš posao je povezivanje koje se temelji na tehnologiji, digitalizaciji i razvoju mreže, a u našem stalnom fokusu je kvaliteta usluge za krajnje korisnike. Ponosni smo što se naš veliki trud i kontinuirana ulaganja u razvoj i kvalitetu mreže odražavaju u bržem i boljem pristupu Internetu i mobilnim aplikacijama od strane naših korisnika te što su ponovno potvrđeni rezultatima ne jedne, već dvije neovisne dubinske analize. Biti najbolji jednom velika je stvar, no ponoviti to treći i četvrti put je doista izvrsno postignuće. Ovo je dodatni poticaj da ljestvicu podignemo na jednu još višu razinu te svojim korisnicima nastavimo osiguravati najkvalitetniju mobilnu mrežu", rekao je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.

Nakon rekordne pokrivenosti optikom i uvođenja komercijalne 5G mreže u 2020. godini, koja je označila veliku prekretnicu u telekomunikacijskoj industriji, Hrvatski Telekom u 2021. nastavlja snažno ulagati u infrastrukturu, razvijati 5G mrežu kojom već pokriva 2 milijuna stanovnika i omogućava 5G gigabitne brzine, uz nastavak uvođenja optike diljem Hrvatske.