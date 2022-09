Hrana puna vitamina E

Vitamin E je hranjiva tvar topiva u mastima, što znači da mu je potrebna masnoća kako bi se apsorbirao. Uglavnom funkcionira kao antioksidans ili korisna molekula koja se bori protiv slobodnih radikala.

Ovo su zdravi izvori vitamina E:

Lisnato povrće - ima puno toga za voljeti kod lisnatog povrća. Svestrana su, ukusna i prepuna vitamina E. Neke od najboljih opcija uključuju špinat i blitvu. Čak i lisnati vrhovi repe sadrže ovaj vitamin. Pokušajte ih dodati u juhe ili variva odmah na kraju kuhanja, piše Real simple.

Orašasti plodovi - bademi su jedan od najboljih izvora vitamina E, a slijede ih lješnjaci, kaže Maya Feller, registrirana dijetetičarka, nutricionistica i autorica knjige Eating from Our Roots: 80+ Healthy Home-Cooked Favorites from Cultures Around the World. "Šaka badema sadrži oko 7 miligrama vitamina E, dok ista količina lješnjaka sadrži oko 4 miligrama. Ovi orašasti plodovi također su izvrsni izvori zdravih vlakana i nezasićenih masti zdravih za srce", kaže Feller.

Sjemenje - sljedeći put kad žudite za nečim hrskavim, posegnite za biljnim sjemenkama. Sjemenke suncokreta posebno su bogate vitaminom E. Sadrže i obilje ostalih hranjivih tvari poput željeza, kalcija, magnezija i vlakana. Sjemenke suncokreta (i sjemenke biljaka općenito) dodaju okus i teksturu jelima poput zobene kaše, jogurta, salate i juhe.

Ulja orašastih plodova i sjemenki - budući da sjemenke i orašasti plodovi sadrže vitamin E, ne čudi da su njihova ulja jednako vrijedna pažnje. Ulje suncokretovih i pšeničnih klica posebno je bogato hranjivim tvarima, iako imaju različite primjene. Suncokretovo ulje je stabilno ulje, tako da se može koristiti za kuhanje na visokoj temperaturi. S druge strane, ulje pšeničnih klica ima nižu točku dimljenja, pa ga treba koristiti u preljevima za salatu ili dodavati netom pripremljenim jelima.

