House of Flamingo napravio show

U prepunom klubu Boogaloo u subotu 15. lipnja kolektiv House of Flamingo priredio je svojoj već postojećoj i novoj publici show za pamćenje povodom 10. godišnjice djelovanja na lokalnoj kulturnoj sceni. Programom pod nazivom "Fanny Pack" (hrv. pederuša) u skoro četiri sata live izvedbe dominirale su članice kolektiva Colinda Evangelista, Roxanne Flamingo i Jovanka Broz Titutka, a kao pojačanja su im se pridružile etablirane zvijezde regionalne glazbene scene - Severina i Mimi Mercedez, uz mlade i perspektivne Bejbi Motorolu i bejbe te jedna od omiljenih srpskih drag performerica Hydra.

U planiranju, produkciji i izvedbi Fanny Packa u posljednjih je pola godine sudjelovalo preko 30 mladih profesionalaca s domaće kreativne scene i iz zabavne industrije, a sve pod koordinacijom užeg tima kolektiva House of Flamingo. Izvedbe kolektiva u posljednjem su se desetljeću formirale u jedno od najpopularnijih odredišta publike koja želi nesvakidašnje iskustvo noćnog života u metropoli. Iako je osnova show programa od početka bila drag kultura, kolektiv je kroz godine pokazao veliki uspjeh u dosegu prema publici svih dobnih, spolnih i identitetskih odrednica. Program "Fanny Pack" održava se od 2018. godine te je nastao kao odgovor na neodgovarajuću ponudu noćnog života unutar Mjeseca ponosa, a ovo mu je bilo četvrto i najveće izdanje. HoF kolektiv kroz godine je tako u jednu ruku motivirao i razvoj šire lokalne queer scene noćnog života koja danas broji daleko više kolektiva i organizatora.

"Ovim showom htjeli smo pozicionirati drag ravnopravno uz najsnažnije performere regionalne glazbene scene te pomaknuti stigmu toga da su naši programi orijentirani isključivo oko identitetskih odrednica - u prvi plan stavljamo talent, a ne to da smo "manjina". Show je statement toga da nam je dosta stavljanja u kalupe i da nema razlike u tome tko je "pravi izvođač". Posljednjih 10 godina usmjerili smo svoj talent u razvoj brenda koji je danas unikatan na regionalnoj sceni, a ne nešto što tek kopira globalni, mainstream drag. Pri tome svjesno program i nazivamo samo "show", bez "drag", jer želimo da ljudi dolaze na show godine koji stvara House of Flamingo. Svi pripadnici kolektiva su talentirani i karizmatični izvođači, a ovo večeras pokazuje kako smo sposobni realizirati velike zabavne projekte. Cijela večer je napravljena kao šok za svako osjetilo, a show je koncipiran za svaki tip publike, da ni u jednom trenutku nemaju mira i da pomisle "ovaj ku*** se stvarno događa". Fanny Pack je pokazao kako i najveći mainstream još može imati okus undergrounda. Pomno i predano smo planirali te su svi dali svoj maksimum, od režije do produkcije i izvedbe." rekao je povodom događaja redatelj showa Filip Renić.

Daleko najveće iznenađenje večeri bila je Severina koja je publiku oduševila nastupom koji je trajao sat vremena. "Ovo je party za ljude i one koji se tako osjećaju. I samo ovo večeras pokazuje da postoji drugačija Hrvatska. Hrvatska koju volimo više nego što oni to misle. Hrvatska koja mora vjerovati u drugačije. Samo prava država priznaje sve manjine. I da su veliki, kao što nisu, to bi i priznavali. I zato vjerujem u vas. Samo sloboda!", poručila je publici.

Nakon završetka izvedbenog programa publika je do ranih jutarnjih sati plesala uz DJ-eve Bronskog i Kali.

Kolektiv House of Flamingo ove će godine gostovati u Rijeci 30. studenog, a zagrebačka publika ponovno ih može vidjeti 20. prosinca kada planiraju show pod nazivom "Spolnoćka".