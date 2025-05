Izložba Matrice: Tijelo u Galeriji SC i Kiosku SC

Na izložbi su predstavljeni radovi nastali u okviru edukacijskog umjetničko-istraživačkog projekta Matrice: Tijelo Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i tematski povezani radovi.

Nakon otvorenja, u 20:30 u Kiosku (prostor na istočnom ulazu u SC) održat će se performans Koža koja vidi Ezre Zlatana Baričevića. Performans izvode autor i Antonio Vicković.

Izložba je otvorena do 17. 5. radnim danom od 12 do 20 te subotom od 10 do 13 sati.

Izlažu: studenti/ce Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: Ezra Zlatan Baričević, Helena Birin, Ljubica Golubić, Sara Kudrić Smerke, Nika Lamešić, Kristina Novosel, Paula Palikuča, Vid Pavlić i Mateo Sito; student FER-a Sveučilišta u Zagrebu Luka Horvatić, alumna ADU Sveučilišta u Zagrebu Margareta Sinković, Alumna Accademia Dimitri, Verschio (CH) Matilda Fatur.

Edukacijski umjetničko-istraživački projekt Matrice održava se od 2016. godine i svake je godine tematski fokusiran na određeni segment ili područje pojma matrice u proširenom polju umjetnosti i znanosti. Centralna radionica projekta Matrice: Tijelo održana je od od 30. lipnja do 7. srpnja 2024. godine u Međunarodnom kulturnom centru HGM u Grožnjanu. Predavanja, prezentacije, radionice, okrugli stolovi i praktične aktivnosti održane u okviru projekta pružili su studentima/cama nova znanja o strategijama i medijima umjetničkih praksi s naglaskom na polje tjelesne umjetnosti (body art), performans, ples, tijelo u javnom prostoru, BioArt i druge prakse korištenja tijela i tjelesnosti u suvremenoj umjetnosti, kao i o aspektima tjelesnosti kroz prizmu nekih znanstvenih disciplina.

Voditeljice i mentorice projekta su Ines Krasić, Mirjana Vodopija i Iva Ćurić; suradnice na izradi pojedinih radova su Vlasta Žanić (Koža koja vidi, Kvadratura tijela) i Margareta Sinković (Kvadratura tijela).

U vremenu u kojem se tijelo često nastoji preoblikovati u poželjne forme i kada se sve češće percipira kroz prizmu optimizacije, kontrole i tržišne vrijednosti, potrebno je podsjetiti na tijelo kao izvor autentičnosti. Ovi radovi ukazuju da je istinska snaga tijela upravo u nesavršenosti, u tragovima života koji se ne mogu izbrisati. Tijelo koje nije trajno, koje ne pristaje uvijek u zadane okvire - upravo je takvo tijelo predložak za stvaranje. (Matej Knežević, iz predgovora izložbe)

Izložba je dio projekta realiziranog uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Reprodukcije:

Paula Palikuča, Kinkara

Vid Pavlić, U jednoj zimskoj noći

Kristina Novosel, Razmišljam o svojoj ranjivosti dok te pripremam