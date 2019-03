HONOR View20: ljepota i performanse

U današnje vrijeme vrhunske performanse moraju biti popraćene odličnim dizajnom. HONOR View20 ima sve što zahtjevni potrošači očekuju od vrhunskog pametnog telefona: počevši od velikog zaslona s integriranom prednjom kamerom do izvrsne 48-megapikselne stražnje kamere u tankom, elegantnom kućištu. Ovaj nedavno predstavljeni smartphone uključuje brojna tehnološka dostignuća kojima pruža izvanrednu ukupnu učinkovitost izvan svih očekivanja i postavlja nova mjerila na tržištu pametnih telefona.

Atraktivan i elegantan dizajn: Svjetlucavo 6.4-inčno kućište

Kod Honora View20 najvažnije su performanse. No, one nisu jedina kvaliteta koja ga izdvaja na tržištu. Dizajn zakrivljenog 3D tijela ovog pametnog i elegantnog telefona sastoji se od savršenog spoja metalne i staklene teksture. Klasični oblik kućišta koji na poleđini odražava živopisan i dinamičan gradijent boje u obliku slova V s blistavim učinkom čini ga atraktivnim i modernim, a ujedno i elegantnim. HONOR View20 pomiče granice kroz dizajn završne obrade koja privlači pozornost te pruža osjećaj nečega intrigantnog, lijepog i magnetski privlačnog - od prve interakcije korisnika s uređajem.

Viša inteligencija i snažnija izvedba: Prvi u svijetu 7 nm Kirin 980 AI čipset s dvostrukim NPU

HONOR View20 opremljen je naprednim Kirinom 980, vodećim svjetskim 7nm mobilnim SoC-om, koji se oslanja na najnoviju korteks-A76 arhitekturu i dvostruki NPU dizajn. Kirin 980 kombinira najnovije tehnološke inovacije i umjetnu inteligenciju (AI) kako bi korisnicima pružio impresivne mobilne performanse.

Kirin 980 ima 6,9 milijardi tranzistora na površini manjoj od 1 kvadratnog centimetra, uvelike poboljšavajući otisak, performanse i energetsku učinkovitost. Kirin 980 sastoji se od dvije super jezgre, dvije velike jezgre i četiri male jezgre, te koristi Flex-Scheduling inteligentni mehanizam. To omogućuje CPU-u da se smanjenjem potrošnje energije prilagodi teškim, srednjim i lakim scenarijima kako bi korisnicima omogućio dulji vijek trajanja baterije, a da pritom i dalje postiže sveukupno dobre performanse.

Čipset predstavlja poboljšanje brzine za 75% u performansama jedne jezgre u odnosu na prethodnu generaciju. Kirin 980 također uključuje Mali-G76 GPU koji poboljšava performanse za 46%. Performanse HONOR View20 značajno su povećane, dok je potrošnja energije smanjena za 58%.

Kirin 980 može se brzo prilagoditi AI scenama kao što su prepoznavanje lica, prepoznavanje objekta, otkrivanje objekata, segmentacija slike i inteligentni prijevod. Prvi je to čipset opremljen dvostrukim NPU-om, a njegova AI brzina prepoznavanja slike postiže brzinu od 4.500 slika u minuti, što je poboljšanje za 120%. Takve snažne performanse omogućuju glatke i besprijekorne operacije, donoseći vam revolucionarni napredak u korisničkom iskustvu!

Ove ekstremne AI performanse osobito su korisne kada se koristi 3D kamera. Opremljen Kirinom 980, HONOR View20 može se prilikom snimanja fokusirati na zglobove i linije ljudskog tijela u realnom vremenu.

Tehnologija hlađenja tekućinom na Vašem dlanu

Pametne telefone mnogi koriste kao primarnu platformu za igranje. Fluidna grafička izvedba ključna je za korisničko iskustvo gamera. Kada se grafičke performanse ubrzaju do vrlo velike brzine, pregrijavanje postaje problem za korisnike pametnih telefona. HONOR View20 treba relativno puno energije, što bi mogao biti potencijalni izazov kod rasipanja topline. Kako bi riješili ovaj problem, Honorovi inženjeri razvili su inovativnu tehnologiju hlađenja tekućinom koja je izuzetno učinkovita.

Sustavi hlađenja na bazi tekućine razvijeni su za uporabu u osobnim računalima i koriste se već desetljećima. Veći toplinski kapacitet tekućine čini ga boljim rashladnim sredstvom od plina pri odvođenju topline iz procesnih jedinica. Doći do saznanja kako implementirati takve komplicirane sustave u pametnom telefonu veličine dlana uvijek je bio izazov - sve do sada.

HONOR je to riješio postavljanjem cijevi za provođenje topline napunjene tekućim rashladnim sredstvom. Cijev dotiče glavne jedinice, kao što su čipset, kamera i čip za punjenje baterije. Toplina raspršena iz tih jedinica zagrijava tekućinu unutar cijevi i isparava rashladno sredstvo. Cijev zatim nosi rashladnu tekućinu do ruba pametnog telefona radi oslobađanja topline. Na drugom kraju cijevi, toplina se rasipa i rashladno sredstvo se ponovno pretvara u tekućinu. Kroz kapilarno djelovanje, rashladna tekućina se vraća na početak cijevi i taj se ciklus nastavlja. Sustav hlađenja vješto je dizajniran i izveden u maloj cijevi i potpuno je siguran za upotrebu u telefonima.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>

Osim rashladnog sustava na bazi tekućine, HONOR View20 opremljen je srednjim okvirom za provođenje topline i komponentama za disipaciju topline izrađene od grafita - izvrsnog vodiča topline. Kao rezultat toga, toplina se može brzo prenijeti izvan pametnog telefona.

U usporedbi s uređajem prethodne generacije HONOR View10, laboratorijska ispitivanja pokazala su da nakon jednosatnog igranja intenzivne 3D igre temperatura Honora View20 je 5°C niža od Honora View10. Tehnologija hlađenja tekućinom tvrtke HONOR osigurava da čipset stabilno radi na velikim brzinama, sprječavajući pregrijavanje i omogućujući bolje performanse.

Wi-Fi dizajn s tri antene: Izvrsna mogućnost povezivanja za igre i svakodnevnu uporabu

HONOR View20 predstavlja novu Wi-Fi tehnologiju s tri antene za rješavanje problema sa slabom Wi-Fi vezom tijekom igranja. Wi-Fi multi-antena tehnologija sprječava slabljenje signala kada korisnik pokriva prijemnik. Ovo rješenje dizajnirali su Honorovi inženjeri kada su proučavali različite položaje držanja i njihov utjecaj na povezivanje. HONOR View20 ima središnju antenu koja se nalazi na stražnjoj strani telefona. Druge dvije antene postavljene su na obje strane, tvoreći antenski sustav oblika "V"

Kad god telefon držite vodoravno, primjerice tijekom igranja igara, sustav nadzire mrežne signale i prebacuje između tri antene kako bi optimizirao performanse. Sustav stalno prati vaš položaj držanja i Wi-Fi signal te optimizira povezivanje prebacivanjem između antena. Uvijek postoji antena koja može pružiti najbolju povezanost, te na kraju riješiti problem "držanja".

Bezbrižnost u kontinuitetu: Baterija od 4.000 mAh sa Super punjenjem

HONOR View20 dolazi s vrhunskim dizajnom, kamerom i procesorom, ali nikada ne kompromitira trajanje baterije, što je presudno za dobra korisnička iskustva kod mobilnih igara i svakodnevne upotrebe.

Zahvaljujući najnovijem Kirin 980 čipsetu, njegova potrošnja energije smanjena je za 58%, iako je njegova učinkovitost znatno veća. HONOR View20 dodatno je poboljšan zahvaljujući velikoj bateriji od 4000 mAh. Osim toga, uređaj podržava funkciju brzog punjenja 4.5V / 5A SuperCharge. Telefon možete ponovno napuniti za 55% u samo 30 minuta. Tehnologija je certificirana od strane TUV Rheinland - što jamči sigurnost i bezbrižnost. Nema više tjeskobe zbog slabe baterije.

Potpuna napunjenost omogućuje :

Reprodukciju glazbe sa slušalicama: do 130 sati

Lokalnu video reprodukciju sa slušalicama: do 15 sati

3G poziv: do 25 sati

Super velika konfiguracija od 8GB RAM + 256GB ROM: Prostor za ekstremne zahtjeve

Iako kamera visoke razlučivosti od 48 MP donosi novu kvalitetu fotografije i jasnoću, ona također stvara potrebu za većom memorijom kako biste jednostavno pohranili svoje dragocjene fotografije i videozapise.

HONOR dolazi sa super velikim unutarnjim spremnikom od 8 GB koji omogućuje brzo i glatko upravljanje čak i bez čišćenja pozadinskih zadataka. Velika memorija od 256 GB dizajnirana je za više fotografija, videozapisa i drugih sadržaja. Dok je konfiguracija od 8GB + 256GB najbolje u ponudi, za manje zahtjevne korisnike dostupna je i konfiguracija od 6GB + 128GB.

GPU Turbo 2.0: Ekstremno grafičko ubrzanje

Čipset HONOR View20 poboljšan je GPU Turbom 2.0 - revolucionarnom integracijom hardvera i softvera za ubrzanje grafičke obrade koja optimizira iskustvo mobilnog igranja.

Uz najnovije tehnologije, HONOR View20 podržava popularne igre poput PUBG MOBILE (PlayerUnknown's Battlegrounds), AOV (Arena of Valor), ROS (Rules of Survival ), Mobile Legends: Bang Bang, Vainglory, Fortnite i Asphalt 9: Legend. Uređaj optimizira svoje performanse za intenzivne scenarije igranja poput multiplayer bitaka te poboljšava iskustvo dodira i kontrole. Magic 2.0.1 ima novu značajku za praćenje temperature koja nadzire performanse i temperaturu igranja te kontinuirano održava ravnotežu između performansi i potrošnje energije u stvarnom vremenu.

Najnoviji update Gaming+ poboljšava iskustvo igranja nadogradnjom cjelokupnog sustava s nadogradnjom učinkovitosti GPU-a, optimizacijom opterećenja GPU-a, visokom definicijom i AI tehnologijom predviđanja opterećenja. S ovim postignućima HONOR View20 nastoji postići najvišu razinu performansi mobilnih igara.

Gaming+ poboljšava učinkovitost potrošnje energije SoC-a za 20,34%. Nadograđeni upravljački program za čipset Mali-G76 GPU uključuje optimizaciju transkodiranja koja poboljšava raspoređivanje poslova i paralelnu obradu podataka. Time smanjuje duple upute i GPU prekoračenja te povećava brzinu prijenosa podataka između CPU-a, GPU-a i memorije. Osim toga, GPU besprijekorno radi s inovativnom tehnologijom AI frekvencijskog moduliranja za predviđanje opterećenja praćenjem brzine prijenosa slika u sekundi (fps), kvalitete slike i izdavanja naredbi preko dodirnog zaslona u realnom vremenu te inteligentno identificira uska grla u performansama. Kod gaminga, nova AI tehnologija poboljšava točnost predviđanja opterećenja svake sličice za više od 30% u usporedbi s tradicionalnim metodama. Još jedna ključna značajka, GPU optimizacija, poboljšava kvalitetu slike i smanjuje potrošnju energije. Nadogradnja također donosi visoku razlučivost kod igara, postiže bolji kontrast, veće razine svjetlosti i širu paletu boja.

HONOR View20 dostupan je u crnoj 'midnight black', plavoj 'sapphire blue', MOSCHINO plavoj 'phantom blue' i MOSCHINO crvenoj 'phantom red' boji. Preporučena maloprodajna cijena u Hrvatskoj je 4.799 kuna za 6GB RAM + 128GB ROM i 5.399 kuna za 8GB RAM + 256GB ROM.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>