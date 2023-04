HONOR predstavio svoj prvi ESG izvještaj

Uoči Dana planeta Zemlje, globalni tehnološki brend HONOR objavio je svoje prvo Izvješće o napretku u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju (ESG), u kojem opisuje svoje ciljeve i napredak postignut na sedam područja, uključujući zaštitu okoliša, tehnologiju za društvenu dobrobit i osnaživanje mladih.

S objavom izvješća, HONOR se također obvezao ubrzati svoje napore na području održivosti i dekarbonizaciji kako bi smanjio emisije ugljika za 88%, postigao 100-postotno korištenje obnovljive energije te dosegao ugljičnu neutralnost operacija do 2045., usklađujući se s ciljem Kine da dostigne ugljičnu neutralnost do 2060.

„Drago nam je što imamo priliku obilježiti objavu našeg prvog ESG izvještaja i predstaviti prekretnice koje smo dosad postigli. U HONOR-u nastojimo pozitivno utjecati na globalnu zajednicu svrhovitim tehnologijama usmjerenim na čovjeka. Kao društveno odgovorna tvrtka, HONOR prepoznaje važnost stvaranja smislenih vrijednosti za naše dionike te se veselimo daljnjem doprinosu zaštite okoliša u svemu što ćemo raditi u budućnosti", rekao je Wan Biao, predsjednik HONOR Devices.

Nadovezujući se na kontinuirane napore na području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja, HONOR je, otkako je postao nezavisna tvrtka 2020. godine, zabilježio napredak u zaštiti okoliša, razvoju tehnologija za društvenu dobrobit, osnaživanju mladih, privatnosti i sigurnosti, razvoju zaposlenika, upravljanju lancima dobave i odgovornom korporativnom upravljanju, područjima koja su u skladu s Ciljevima održivog razvoja UN-a. ESG izvještaj također je razvijen u skladu s globalno priznatim GRI standardima Globalne inicijative za izvještavanje i Smjernicama ISO 26000 za društvenu odgovornost poduzeća Međunarodne organizacije za standardizaciju. U prosincu 2021. HONOR je službeno postao član Global Compacta UN-a, dodatno pokazujući svoju predanost ispunjavanju svojih ciljeva u pogledu održivosti.

„Raduje nas objavljivanje HONOR-ovog ESG izvještaja kojim tvrtka pokazuje predanost borbi protiv klimatskih promjena, obvezujući se na postizanje ugljične neutralnosti operacija do 2045. godine. Radujemo se što će brend nastaviti širiti granice sa zelenijim proizvodima i raditi zajedno s nama na poticanju kružnog gospodarstva koje promiče održivi razvoj i potrošnju", dodala je Meng Liu, voditeljica ureda u Kini, UN Global Compact.

Aktivno odgovarajući na izazove koje postavljaju klimatske promjene, HONOR je predan radu na budućnosti s niskim emisijama ugljika kroz prihvaćanje zelenijih operacija, proizvoda, proizvodnje i partnera. Kao dio tih napora, tvrtka je u ciklus razvoja proizvoda unijela koncept kružnog gospodarstva. HONOR je do danas smanjio upotrebu opasnih tvari i materijala za 3.861 tonu i reciklirao više od 1.785 tona e-otpada. Također, čak 98% materijala korištenih u pakiranju pametnog telefona HONOR Magic Vs nije plastično. HONOR je također upotrijebio pametna rješenja za automatizaciju 75% svoje proizvodne linije, dodatno smanjujući korištenje energije i resursa u proizvodnim pogonima. Tvrtka je trenutno na putu da smanji svoje ugljične emisije za 88%, postigne 100-postotno korištenje obnovljive energije i postigne ugljičnu neutralnost operacija do 2045., uključujući smanjenje emisija ugljika od 36% do 2035.

Posvećen stvaranju novog inteligentnog svijeta za sve, HONOR korisnicima diljem svijeta pruža tehnologiju i nudi rješenja za probleme iz stvarnog svijeta. HONOR je od 2021. pokrenuo više od 22 opcije pristupačnosti kao što su AI titlovi, značajka Odaberite za govor i Povećanje kako bi premostio digitalni jaz, pružajući više od 3,74 milijuna korisnika jednak pristup vodećim inovacijama na tržištu koje poboljšavaju njihov svakodnevni život.

Uz kontinuiranu održivost i razvoj tehnologija za društvenu dobrobit, HONOR se također obvezao uložiti u odgoj nove generacije mladih talenata. Pružajući platformu mladim umjetnicima u usponu diljem svijeta kako bi pokazali svoju kreativnost, HONOR Talents Global Design Awards primio je više od 13 tisuća prijava od 2020. godine. Nadalje, na HONOR Magic Moments Awards pristiglo je više od 300 tisuća prijava od premijernog izdanja 2021., omogućujući kreatorima i ljubiteljima fotografije da pokažu svoje umijeće pred globalnom publikom.

Englesko izdanje ESG izvještaja HONOR 2021. - 2022. moguće je preuzeti na: https://www.hihonor.com/global/honor-esg.