Globalni tehnološki brend HONOR potvrdio je svoju predanost međunarodnim tržištima u svojoj prezentaciji na IFA sajmu pod nazivom "Prihvaćanje povezane budućnosti." Tijekom događanja, HONOR je najavio novu strategiju dva flagshipa za dovođenje sljedećih preklopnih i sveobuhvatnih flagship pametnih telefona u Europu i druga međunarodna tržišta. HONOR je također predstavio MagicOS 7.0, nadolazeći OS za pametnu suradnju u svim scenarijima koji se temelji na Androidu, kao i na operativnim sustavima PC i IoT, prihvaćajući otvorene standarde kako bi olakšao besprijekornu suradnju između pametnih telefona, tableta, računala i drugih IoT proizvoda. Jačajući svoj inovativni portfelj proizvoda, HONOR je predstavio tri nova proizvoda: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8, prvi HONOR tablet dostupan izvan Kine. Sva tri proizvoda trebala bi stići na odabrana europska tržišta u narednim tjednima.

Donoseći HONOR Talents na globalnu scenu, HONOR je predstavio i Gateway to the Future, globalnu inicijativu koja počinje u Hamburgu u Njemačkoj s ciljem nadahnuća kreativnih talenata iz cijelog svijeta da iskoriste moć tehnologije za povezivanje ljudi s kulturom u eri metaverse-a.

"Od našeg osnutka, HONOR je uvijek težio dati veliki doprinos industriji kako bi omogućio bolju budućnost za sve. Da bismo postigli taj cilj, ostali smo laserski usredotočeni na našu predanost inovacijama", rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd., "Uvođenjem MagicOS 7.0, Fitness and Health rješenja, radujemo se pružanju uvjerljivih opcija europskim i međunarodnim potrošačima koji traže najmodernija korisnička iskustva na tržištu."

Prihvaćanje povezane budućnosti s novom strategijom dva flagshipa i MagicOS-om

Kao globalna tehnološka tvrtka, HONOR je uvijek težio stvaranju inovacijama sa svrhom i isporučivanju korisnih pogodnosti koje su važne. Po prvi put, HONOR će svoje preklopne pametne telefone predstaviti međunarodnim tržištima. Najavljena tijekom sajma IFA 2022, strategija dva flaghsipa omogućit će HONOR-u da svoje nadolazeće preklopne pametne telefone i sveobuhvatne pametne telefone dovede u Europu i druge regije diljem svijeta.

HONOR je također predstavio MagicOS 7.0, novi OS dizajniran za pružanje besprijekornog iskustva na svim platformama i između njih. Temelji se na Androidu, kao i na PC i IoT operativnim sustavima, tako da se uređaji s različitim OS-om mogu povezati s MagicOS uređajima na razini sustava. Uz nove promjene korisničkog sučelja, MagicOS 7.0 omogućit će korisnicima upravljanje HONOR prijenosnim računalom, pametnim telefonom i tabletom pomoću jedne tipkovnice i miša. Ovom značajkom korisnici mogu nesmetano povlačiti datoteke preko raznih uređaja, kao i upisati tekst u pametni telefon ili tablet pomoću tipkovnice prijenosnog računala. MagicOS 7.0 bit će službeno objavljen u četvrtom tromjesečju 2022.

U skladu sa svojom predanošću doprinosu široj industriji, HONOR je objavio da se pridružio raznim IoT konzorcijima, uključujući Matter i Ola, pomažući u formuliranju zajedničkih industrijskih standarda koji promiču otvorenu suradnju. Osim toga, nova HONOR Developers Service Platforma pružit će izravnu podršku i usluge programerima. Među brojnim dostupnim uslugama, programeri mogu poslati svoje aplikacije u App Market i Game Center putem platforme. Također će programerima pružiti pristup različitim mogućnostima sustava kako bi u budućnosti razvili značajke na različitim uređajima za korisnike HONOR uređaja. Zainteresirani programeri mogu posjetiti sljedeću stranicu za više informacija: https://developer.hihonor.com.

Dodatno označavajući predanost funkcionalnosti na različitim uređajima, HONOR proširuje svoje partnerstvo s Microsoftom kako bi phone link donio međunarodnim korisnicima HONOR uređaja. Prethodno dostupan samo korisnicima HONOR uređaja u Kini, Phone Link omogućuje korisnicima povezivanje odabranih HONOR pametnih telefona s Windows računalima kako bi otključali nove mogućnosti na različitim uređajima, uključujući mogućnost pregledavanja obavijesti, upućivanja i primanja poziva na računalu i korištenja mobilnih aplikacija u sustavu Windows. HONOR Magic4 Pro jedan je od prvih međunarodnih HONOR modela pametnih telefona koji podržavaju Phone Link, dok će honor 70 također podržavati Phone Link nakon OTA ažuriranja.

Nadalje, od listopada će nadograđena aplikacija HONOR Health pružiti personalizirana prilagođena korisnička sučelja i ponuditi fitness prijedloge i tečajeve treninga prema navikama korisnika, pomažući korisnicima pametnih telefona da postignu svoje zdravstvene ciljeve.

Predstavljanje HONOR 70 globalnom tržištu, Vlogging remek-djelo

Dizajniran za ljubitelje vlogginga, HONOR 70 najnoviji je dodatak HONOR-ove vrhunske linije pametnih telefona N serije. Elegantni uređaj debitira sa Solo Cut načinom rada, koji korisnicima omogućuje istovremeno snimanje dva videozapisa, pri čemu jedan sadrži jednu temu, a drugi hvata cijelu grupu.

Snimanje visokokvalitetnih vlogova jednostavno je uz HONOR 70 zahvaljujući snažnoj dvostrukoj glavnoj kameri koja se sastoji od glavne kamere super senzora od 54 MP s velikim 1/1,49-inčnim IMX800 senzorom i ultraširokokutnom i makro kamerom od 50 MP. Novi pametni telefon pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G i podržava GPU Turbo X i OS Turbo X, pružajući glatke performanse i responzivno iskustvo u nizu teških zadataka, uključujući uređivanje videozapisa za vlogere koji su uvijek u pokretu.

HONOR 70 prvi je pametni telefon serije HONOR N koji pokreće najnoviji HONOR Magic UI 6.1 baziran na Androidu 12 i dostupan je u nizu modernih opcija boja, uključujući Midnight Black, Crystal Silver i Emerald Green.

Kao priznanje za izvrsno korisničko iskustvo na HONOR 70, Udruženje stručnjaka za snimanje i zvuk (EISA) dodijelilo je pametnom telefonu nagradu EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. EISA je stručna zajednica koja se sastoji od preko 60 najuglednijih svjetskih časopisa za potrošačku elektroniku, web stranica i komentatora društvenih medija iz 29 zemalja.

HONOR 70 bit će dostupan u Hrvatskoj od 2.9., a preporučena maloprodajna cijena za model HONOR 70 8gb 128gb je 4099kn, a verzija 8gb 256gb 4499kn.

HONOR MagicBook 14, mobilna snaga produktivnosti

S OS Turbo prvi put u povijesti na HONOR prijenosnom računalu, potpuno novi HONOR MagicBook 14 pruža značajno poboljšanje u trajanju baterije i do 20,8% bolju učinkovitost snage u usporedbi s prethodnikom. Prijenosno računalo pokreće Intel® CoreTM i5-12500H procesor 12. generacije i može se konfigurirati s namjenskom grafičkom karticom NVIDIA® GeForce RTXTM 2050, koja nudi sjajne brze performanse bilo da radite u uredu ili igrate kod kuće. S baterijom od 75 W HONOR MagicBook 14 pruža do 17 sati trajanja baterije u stanju pripravnosti i podržava brzo punjenje kako bi se osiguralo do 3,5 sata neprekidnog rada pri pokretanju softvera za produktivnost nakon samo 15 minuta punjenja. U elegantnoj Space Gray boji, HONOR MagicBook 14 bit će dostupan na odabranim europskim tržištima .

Omogućavanje premium audiovizualnih iskustava uz HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 je pristupačan svestrani pametni uređaj koji zadovoljava potrebe za produktivnošću i zabavom studenata i mladih profesionalaca. Novi HONOR tablet kombinira 12-inčni 2K HONOR FullView zaslon s omjerom zaslona i tijela od 87% i podržava rezoluciju od 2000x1200 piksela i milijardu boja s osam ugrađenih zvučnika za pružanje imerzivnih multimedijskih iskustava u pokretu. Sa sustavom HONOR Magic UI 6.1 i Google Play servisima, HONOR Pad 8 ima bateriju velikog kapaciteta 7250 mAh za cjelodnevno povezivanje, omogućujući korisnicima da ostanu povezani u svakom trenutku. HONOR Pad 8 bit će dostupan na odabranim europskim tržištima .

Lansiranje tableta predstavlja dovršetak globalnog portfelja HONOR proizvoda; potrošači na odabranim europskim i međunarodnim tržištima uskoro će imati pristup svakoj HONOR seriji pametnih telefona i IoT proizvoda, što predstavlja novu prekretnicu za HONOR.

Zakoračite u Gateway to the future

Kao brand, HONOR dosljedno ulaže u spatial audio, AI i AR tehnologije, kako bi otključao imerzivna iskustva i pripremio se za sljedeću digitalnu revoluciju.

Predstavljena tijekom HONOR-ove glavne sesije IFA-e, Gateway to the Future nova je inicijativa HONOR Talents osmišljena za obogaćivanje kulturne baštine snagom tehnologije. U suradnji s ARLOOPA-om, HONOR je izazvao dvojicu renomiranih umjetnika - Yunuenea i Tima Helgerta - da kreativno ponovno osmisle kultnu zgradu Wasserschloss smještenu u hamburškom Speicherstadtu, na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. AR iskustvo sada je uživo na lokaciji u Speicherstadtu, a također je dostupno korisnicima za gledanje kod kuće putem aplikacije ARLOOPA, nudeći korisnicima pametnih telefona novi način otkrivanja kulturnog blaga putem impresivnog AR-a. Videozapis kampanje dostupan je ovdje: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M

Predstavljamo HONOR-ov prostorni zvuk

Najavljeno tijekom IFA 2022, HONOR-ovo rješenje Prostorni audio dizajnirano je kako bi omogućilo slušalicama da proizvode široke, filmske 3D zvučne efekte koji stvaraju osjećaj uranjanja potreban za AR i VR iskustva sljedeće generacije.

HONOR-ov prostorni zvuk prvi podržava podešavanje udaljenosti eksternalizacije zvuka, pružajući korisnicima dinamičko podešavanje udaljenosti virtualnih izvora zvuka od 0,15 do 10 metara kako bi odgovaralo personaliziranijem iskustvu slušanja.

HONOR Talents: Prijave za interaktivnu kategoriju AR umjetničkih djela sada su otvorene

Nadopunjujući inicijativu, HONOR je predstavio namjensku kategoriju Interaktivno AR umjetničko djelo u sklopu svog globalnog dizajnerskog natjecanja HONOR Talents. Unutar kategorije natjecatelji su pozvani da proizvode digitalna AR umjetnička djela koja kreativno transformiraju njihova susjedstva, uključujući digitalne slojeve za zgrade, zidove, parkove i druge javne prostore, pomažući zajednicama da se približe kulturi. Umjetnici zainteresirani za nagradnu igru više informacija mogu pronaći ovdje: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/

HONOR se također udružio sa Središnjom akademijom likovnih umjetnosti (CAFA) u Kini kako bi stvorio novo AR umjetničko djelo pod nazivom INFINITY. Phy-gitalno iskustvo prikazuje umjetničku interpretaciju svemira, koju kreativni tim koji se sastoji od članova fakulteta CAFA-e i studenata koristi kao analogiju za promicanje interkulturalnog dijaloga. Umjetnost je dostupna na HONOR-ovom IFA štandu putem aplikacije ARLOOPA.

Zahtijeva PC sa sustavom Windows 10 (s ažuriranjem za svibanj 2019. ili novijim) ili Windows 11.

Dostupnost boja razlikuje se ovisno o regiji.

Podaci iz HONOR Labsa. Scenariji testiranja svakodnevni su rad pomoću softvera Microsoft Office, videopoziva, pregledavanja weba, online reprodukcije videozapisa, reprodukcije glazbe, razmjene izravnih poruka, razvoja programa i dizajna sa zadanom glasnoćom pod svjetlinom od 250 nita pri sobnoj temperaturi od 25 °C. Podaci se mogu razlikovati zbog individualnih razlika u proizvodima, navikama uporabe i okolišnim čimbenicima.

U ovom trenutku nije planirana dostupnost na hrvatskom tržištu.

U ovom trenutku nije planirana dostupnost na hrvatskom tržištu.