HONOR predstavio preklopni Magic Vs i Honor 80

HONOR, vodeći svjetski proizvođač pametnih uređaja, danas je predstavio dva uređaja - HONOR Magic Vs i HONOR 80. Preklopni pametni telefon HONOR Magic Vs može se pohvaliti modernim dizajnom, naprednom tehnologijom preklopnog zaslona i izvrsnim korisničkim iskustvom što ga čini prikladnim i za posao i za zabavu. Kako bi pomogao mladim i kreativnim korisnicima da ispune svoj kreativni potencijal, HONOR je predstavio i svoj najnoviji pametni telefon iz N serije - HONOR 80, koji nudi pojačane videografske i fotografske mogućnosti.

„Izuzetno nam je drago što vam možemo predstaviti našu sljedeću generaciju preklopnog pametnog telefona HONOR Magic Vs, naše perjanice koja revolucionarne inovacije i iznimno korisničko iskustvo pretače u elegantan i moderan dizajn," rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic Vs bit će naš prvi preklopni flagship model koji će debitirati na inozemnim tržištima te smo uvjereni da će donijeti velik napredak i promijeniti način na koji ljudi diljem svijeta koriste svoje pametne telefone."

Vodeći, napredan dizajn s preklopnim zaslonom bez razmaka

HONOR Magic Vs može se pohvaliti debljinom od samo 12,9 mm kada je sklopljen i teži samo 261g, što ovaj preklopni telefon čini trenutačno najtanjim u svom segmentu. Zahvaljujući ovim poboljšanjima, udobniji je i za držanje u ruci. Mobitel je opremljen iznimno velikom baterijom od 5000 mAh, najvećom u segmentu preklopnih telefona, koja bez problema može izdržati cjelodnevno kontinuirano korištenje.

HONOR Magic Vs ima simetričan i besprijekoran dizajn koji mu daje vrhunski izgled i osjećaj. Uz simetričan zaslon bez razmaka i vidljivog nabora, slika je ujednačena po cijeloj površini zaslona.

Kako bi uređaj bio što tanji, HONOR Magic Vs opremljen je super laganom šarkom, izrađenom posebnom tehnologijom lijevanja u jednom komadu koja drastično smanjuje broj komponenti potporne strukture korištene u šarci s 92 na 4, zadržavajući pritom njezinu izdržljivost i čvrstoću.

Šarka je izrađena od kvalitetnih materijala koji se koriste u zrakoplovnoj industriji i može izdržati više od 400 tisuća otvaranja, što znači više od deset godina korištenja i više od 100 otvaranja i zatvaranja dnevno. HONOR Magic Vs tako postaje novi standard među preklopnim telefonima.

Veliki dvostruki zaslon za izniman doživljaj gledanja

Uređaj je vrlo jednostavan za korištenje jer nije dugačak i uzak, za razliku od postojećih preklopnih telefona. HONOR Magic Vs može se pohvaliti 6,45-inčnim zaslonom kada je preklopljen, s omjerom širine i visine 21:9 i omjerom zaslona i tijela od 90%, što korisnicima omogućuje iznimno lagan pregled sadržaja i unos teksta. Kada je rasklopljen, HONOR Magic Vs je poput tableta, s iznimno širokim unutarnjim zaslonom od 7,9 inča, savršenim za korisnike koji traže jednostavno obavljanje više zadataka i više prostora na zaslonu za uživanje u svom omiljenom sadržaju.

HONOR Magic Vs podržava 100% DCI-P3 raspon boja i isporučuje do 1,07 milijardi boja, omogućujući korisnicima uživanje u zadivljujućim slikama u realističnim bojama. Uz brzinu osvježavanja zaslona do 120 Hz, korisnicima je zajamčeno impresivno iskustvo zabave bilo da gledaju filmove, pretražuju web ili igraju igrice.

HONOR Magic Vs uređaj je ugodan za oči zbog svoje funkcije Dynamic Dimming, koja podešavanjem svjetline zaslona osigurava poboljšani kontrast u mraku, čime se smanjuje naprezanje očiju ako smo ispred zaslona dulje vrijeme. Ovaj telefon nudi i potpuno novu značajku - Circadian Night Display, koja učinkovito smanjuje negativne učinke plave svjetlosti i korisnicima pomaže da poboljšaju kvalitetu sna te energiju i produktivnost tijekom dana. Također je savršen za korisnike koji provode puno vremena pred zaslonima pametnih telefona, budući da su oba zaslona opremljena tehnologijom zatamnjivanja od 1920 Hz PWM koje smanjuje titranje, ​​pružajući ugodno iskustvo gledanja čak i u okruženjima sa slabim osvjetljenjem.

Računalna fotografija i pojačano audio iskustvo

HONOR Magic Vs ima sustav s tri kamere koji se sastoji od glavne kamere IMX800 od 54MP, ultraširoke i makro glavne kamere od 50MP i 3X optičke zoom kamere od 8MP. Ove značajke omogućuju korisnicima snimanje zapanjujućih detalja koji daju vrhunsku fotografiju i videografiju. Zahvaljujući HONOR Image Engineu i umjetnoj inteligenciji, HONOR Magic Vs može se pohvaliti najboljima u klasi mogućnostima računalne fotografije pomoću koje izrađuje visokokvalitetne fotografije u svim scenarijima.

Nenadmašne performanse tijekom cijelog dana

Pokretan Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilnom platformom, HONOR Magic Vs pruža vrhunske performanse. Uz poboljšane GPU i CPU performanse i veću energetsku učinkovitost, omogućuje brže i glatko korisničko iskustvo. Također je opremljen s 8 GB RAM-a i 256 GB pohrane ili 12 GB RAM-a i 256/512 GB pohrane, povećavajući ukupnu brzinu obrade podataka i kapacitet pohrane.

Uređaj se može pohvaliti napajanjem od 66 W i HONOR SuperCharge tehnologijom brzog punjenja koja omogućuje da se baterija napuni do 100% u samo 46 minuta.

Dual-TEE sigurnosni sustav

HONOR Magic Vs opremljen je dvostrukim sigurnosnim sustavom Dual TEE (Trusted Execution Environment) razvijenim u suradnji s Qualcommom koji korisnicima nudi zaštitu na hardverskoj razini, osiguravajući poboljšanu privatnost i sigurnost. Pokreće ga najnoviji operativni sustav HONOR MagicOS 7.0 temeljen na Androidu 12 koji sadrži niz poboljšanih pametnih značajki za pomoć pri obavljanju više zadataka istovremeno, povećavajući produktivnost do maksimuma.

Serija HONOR 80: Novi suputnik za entuzijaste vlogginga

Serija HONOR 80, koja se sastoji od HONOR 80 Pro i HONOR 80, podiže mobilni vlogging na potpuno novu razinu. Prva u industriji, značajka AI Vlog Master pomaže u točnom identificiranju scenarija snimanja i preporučuje najprikladniji način snimanja, uključujući Macro, Night, Portrait, Solo Cut, Multi-Video i HDR Video za besprijekorno fotografsko iskustvo. Opremljen HONOR Image Engineom, serija HONOR 80 poboljšava obradu slike i prilagođava je različitim uvjetima osvjetljenja čime omogućava živopisne fotografije.

Za pružanje iznimnog fotografskog iskustva, serija HONOR 80 ima najbolju u klasi ultra-jasnu glavnu kameru od 160MP, koja se može pohvaliti velikim senzorom od 1/1,56 inča s pikselom od 2,24µm koji hvata više svjetla, dajući fotografije visoke kvalitete u zadivljujućim detaljima, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja.

HONOR 80 Pro pokreće Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilna platforma, ima veliku bateriju od 4800 mAh, najnoviji MagicOS 7.0 za vrhunske performanse i poboljšano korisničko iskustvo.

Boja, cijena i dostupnost

HONOR Magic Vs dolazi u narančastoj, cijan i crnoj boji, a od 23. studenog bit će dostupan za prednarudžbu u Kini po cijeni od 7499 RMB.

Serija HONOR 80 bit će dostupna u četiri moderne boje: Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green i Midnight Black i bit će dostupna za prednarudžbu u Kini od 23. studenog po cijeni od 2699 RMB.

Za više informacija posjetite HONOR online trgovinu na www.hihonor.com.