Honor 70 serija poharala IFA-u

Na ovogodišnjem sajmu potrošačke elektronike IFA u Berlinu, globalni tehnološki brend HONOR predstavio je svoju viziju nove ere povezivosti, kao i najnoviju liniju proizvoda serije HONOR N na globalnim tržištima.

HONOR 70 ima elegantan dizajn, prvi Sony IMX800 senzor u industriji i moćnu kameru. Njegova jedinstvena značajka - Solo Cut Mode, nudi novi način stvaranja video sadržaja i zadovoljava sve zahtjevnije potrebe korisnika. Pametni telefon HONOR 70 oduševio je sve korisnike i posjetitelje IFA 2022.

HONOR je ove godine osvojio čak 35 nagrada koje dodjeljuju svjetski mediji, od čega je HONOR 70 osvojio 22 nagrade u različitim kategorijama. Veliki broj vodećih svjetskih tehnoloških medija dodijelio je pametnom telefonu HONOR 70 nagradu "Best of IFA". Globalni tehnološki medij TechRadar nazvao je HONOR 70 "jednim od najboljih Android telefona ove godine", dok je Forbes, vodeći međunarodni poslovni medij, potvrdio da je HONOR 70 "snažan svestrani uređaj". Osim telefona HONOR 70, HONOR Pad 8 je svojim vrhunskim audio i video performansama osvojio i nagradu "Best of IFA" svjetski poznatog glazbenog časopisa Billboard.

Više o nagradama koje je serija HONOR N osvojila tijekom IFA-e možete pronaći na: https://twitter.com/Honorglobal/status/1566799520239091717.

HONOR 70 dostupan je u Hrvatskoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 4099kn za model HONOR 70 8gb 128gb te 4499kn za model s 8gb 256gb.