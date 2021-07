Hoćemo li upoznati izvanzemaljce? Kažu da da...

Izvanzemaljci su stalna tema, ima gomila ljudi koja ih je navodno i vidjela, otimali su ih, ubijali... a sve to bez nekih čvrstih dokaza koji su neosporni.

Među svima njima i redatelj Dominique Filhol poduhvatio se dokumentaca "Leteći objekti - državna tajna", koji možete gledati na YouTube.

Film očekivano govori o nepoznatim letećim objektima i teoriji da nas posjećuju bića iz svemira, a ono što ga čini posebno zanimljivim je izbor gostiju.

Filhol je u svoje djelo uključio niz zanimljivih sugovornika, otvorio priličan broj interesantnih tema, a među goste je uključio i Michaela Vaillanta, stručnjaka za obradu podataka u Geipanu, jedinici francuske svemirske agencije CNES, čiji je zadatak istraživanje neidentificiranih letećih objekata.

Vaillant je pred sam kraj filma otkrio da znanstvenici pomoću analitike pokušavaju doći do brojnih odgovora, pa tako i onog kada bismo mogli očekivati da ćemo stupiti u kontakt s izvanzemaljcima.

Istaknuo je da je ugledni ufolog Jacques Vallée uz ostale znanstvenike osmislio teoriju upravljanja (organizacije), odnosno da je pronašao obrazac koji nam govori u kojim se vremenskim razmacima nepoznati leteći objekti pojavljuju najčešće i najmasovnije.

"Taj obrazac izuzetno je važan jer nam pomaže da predvidimo kada će doći do novoga vala masovnoga prijavljivanja pojava nepoznatih letećih objekata. A sljedeći će prema tom koeficijentu, i to nakon dugog razdoblja neaktivnosti, doći u listopadu 2035. godine", rekao je Vaillant i dodao da bi to upravo mogla biti godina kada ćemo s izvanzemaljcima stupiti u prvi kontakt.

Živi bili pa vidjeli... ;)