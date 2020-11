Hoće li se zatvoriti skijališta za praznike?

Skijališta su trenutno zatvorena u većem dijelu Europe, uključujući Italiju, Austriju, Sloveniju, Francusku i Njemačku, a pitanje je treba li ih otvoriti tijekom praznika.

"Ako moraju biti zatvorena, to bi se trebalo primijeniti na cijelu Europu", kazao je predsjednik talijanske regije Veneto Luca Zaia.

"Ne možete zabraniti skijanje u Južnom Tirolu, a dopustiti u Koruškoj. Bila bi to neprihvatljiva šala", kazao je Zaia.

U ponedjeljak navečer, premijer Giuseppe Conte je na televiziji La7 objavio da neće biti skijanja za Božić "jer bi imali treći val epidemije".

U razgovoru s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom založio se za "europsku koordinaciju po tom pitanju".

Utjecajni bavarski premijer Markus Soeder se složio sa "zajedničkim europskim dogovorom: bez otvorenih skijališta ili bez blagdana".

No, prema uredu austrijskog ministra financija Gernota Bluemela, zatvaranje skijališta bi zemlju koštalo oko 2,4 milijarde eura u izgubljenim prihodima tijekom božićne sezona od tri tjedna.

"Za austrijski turizam i njezin zimski turizam, pandemija covida-19 je golema prijetnja u svakom pogledu - kako u pogledu zdravlja tako i gospodarstva", rekao je Bluemel.

"Ako EU uistinu želi zatvaranje, mora to platiti", poručio je Bluemel, dodajući da bi Unija trebala kompenzirati 80 posto tih prihoda, u skladu s programom pomoći austrijske vlade svim poslovnim subjektima zatvorenim zbog covida-19.

Veneto i ostale sjeverne talijanske regije predlažu za zimsku sezonu 2020/21 usvajanje posebnih protuvirusnih pravila.

Između ostaloga, traže da se promet skijaškim žičarama na dnevnoj bazi prepolovi te da se odredi koliko se dnevno smije prodati skijaških karata.

Predsjednik Ligurije Giovanni Toti upozorava da bi zbog zatvaranje skijališta moglo biti izgubljeno 120.000 radnih mjesta.

Svjetski poznati talijanski alpinist iz Južnog Tirola Reinhold Messner, prvi na svijetu koji se popeo na svih 14 vrhova iznad 8000 metara, kazao je da zagovara razborit pristup.

"Pričekati na otvaranje skijališta do siječnja, i to samo ako to dopuštaju brojevi o zaraženim, nije izbor: to je obaveza", rekao je 76-godišnji Messner.