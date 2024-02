Hoće li rat u Ukrajini još dugo trajati?

U 9 od 12 srednjoeuropskih zemalja danas više ispitanika očekuje dugi rat nego prije godinu dana. Dok u siječnju 2023. ni u jednoj od ispitanih zemalja više od 46% ispitanika nije vjerovalo da će sukob potrajati godinama koje dolaze, uoči druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, u siječnju 2024. u polovici ispitanih zemalja od 51% do 63% ispitanika očekuje da će se rat razvući godinama.

24. veljače 2024. obilježava se druga godišnjica invazije na Ukrajinu. Dvije godine nakon početka sukoba neki od zapadnih susjeda Ukrajine, kao i neke druge srednjoeuropske zemlje, anketirane su o njihovim očekivanjima u pogledu završetka rusko-ukrajinskog rata. Pitanje postavljeno ispitanicima bilo je identično onom anketiranom godinu dana ranije, što je omogućilo procjenu promjene očekivanja u regiji. Sve u svemu, u proteklih dvanaest mjeseci u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Mađarskoj značajno je porastao broj ispitanika koji vjeruje da će se rat nastaviti i sljedećih nekoliko godina.

Za razliku od većine regionalnih zemalja, 2024. u Rumunjskoj, Crnoj Gori i Bugarskoj postotak ispitanika koji očekuju da će rat završiti do kraja ove godine nije se smanjio u odnosu na istraživanje provedeno prije godinu dana. Time su ove zemlje jedine u regiji u kojima se tijekom 2023. ispitanici nisu počeli spremati za dugotrajni rat. U tim zemljama sličan broj ili čak više ispitanika očekuje da će se rat završiti do kraja 2024. za razliku od prije dvanaest mjeseci kada su vjerovali da će rat biti gotov do kraja prosinca 2023.

Za razliku od ove tri, u preostalih 9 ispitanih zemalja ispitanici su sada manje skloni prihvatiti mogućnost skorog prekida neprijateljstava nego prije godinu dana - u regiji je ojačao osjećaj da će se sukob još dugo nastaviti.

Dok su 2023. godine Austrijanci najviše sumnjali u mogućnost iznenadnog okončanja sukoba s 46% ispitanika koji su rekli da će rat trajati godinama, 2024. godine Česi i Austrijanci najmanje su se slagali s mogućnošću da se neprijateljstva uskoro prestanu, pri čemu njih 63% očekuje da će se rat povući i u godinama koje dolaze. Prije 12 mjeseci ni u jednoj od proučavanih zemalja apsolutna većina ispitanika nije se spremala na dugi rat. Međutim, u Austriji, Češkoj i Hrvatskoj ne manje od 60% očekuje dugi rat. Osim ovih zemalja, i u Poljskoj, Sloveniji i Mađarskoj apsolutna većina ispitanika očekuje da će se rat produžiti i u narednim godinama. Prije dvanaest mjeseci, u Mađarskoj i Poljskoj oko 43-44% očekivalo je da će sukob dugo trajati, sada više od 50% u obje zemlje dijeli to mišljenje. U Slovačkoj 30%, dok je u Sloveniji 35% ispitanika na prvu godišnjicu invazije čekalo dugi rat, do sada 44% i 58% Slovaka i Slovenaca vjeruje da rat neće završiti u sljedećih 10 mjeseci. Raspoloženja za ovu poziciju ojačala su i u Sjevernoj Makedoniji - prošle godine 29%, a ove godine 34% ispitanika očekuje dugi rat.

Dok su prošle godine Srbi bili najviše uvjereni (62%) da će neprijateljstva prestati do kraja 2023., u siječnju 2024. samo je 42% Srba vjerovalo da će primirje ili mir biti postignuti do prosinca, a 35% ispitanika u zemlji tvrdilo je da rat će trajati godinama.

Godine 2023. U 8 ispitanih zemalja čak 40% ispitanika vjeruje da se sukob može riješiti u roku od godinu dana, međutim, ove godine u 9 zemalja manje od 36% ispitanika vjeruje da se sukob može okončati krajem 2024. Ukratko, Srednja Europa čeka drugu godišnjicu ruske invazije pripremajući se za dugi rat.