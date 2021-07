Hoće li Mađarska ostati bez novca iz EU-a?

"Kad se ujutro probudim pored svoje djevojke, pitam se kako je to moguće da nas oni mrze samo zato što se mi volimo", zapitala se njemačka zastupnica u Europskom parlamentu Terry Reintke tijekom (dijelom i emocionalne) rasprave o spornom mađarskom LGBTQ-zakonu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u plenarnoj je dvorani ponovila kako je zakon koji ograničava prikaz seksualnih manjina u medijima „sramota". Znatna većina govornica i govornika u Europskom parlamentu u Strasbourgu složilo se s von der Leyen. Oni su zahtijevali povlačenje zakona, odnosno usvajanje kazni protiv mađarske vlade - ako se to ne dogodi.

Mađarski zastupnik Balas Hidvegi iz vladajuće stranke Fidesz je uzvratio kako je teško „pronaći riječi za ludilo koje se ovdje događa". EU ne poštuje europske vrijednosti, zato što ignorira pravo Mađarske na vlastito zakonodavstvo, rekao je. Sporni zakon služi samo zaštiti djece od „seksualne propagande", dodao je. Mađarska ne ograničava prava homoseksualaca, lezbijki i transseksualnih osoba, kaže Balazs Hidvegi, ali i napominje da sve to nema što tražiti u vrtićima i školama.

„Oni koji misle da će gledanje Netflixa nekoga učiniti homoseksualcem, taj apsolutno ništa nije shvatio", uzvratio je na taj argument njemački zastupnik iz redova Liberalne stranke (FDP) Moritz Körner.

Mjere protiv Mađarske

Europska povjerenica Vera Jourová zadužena i za područje temeljnih prava, u Strasbourgu je rekla da je mađarski zakon „sasvim jasno diskriminirajući i on krši fundamentalne vrijednosti EU-a". Jourová je dodala da ona to neće dozvoliti i da će se protiv toga boriti svim sredstvima koja joj stoje na raspolaganju. EU će vjerojatno pred Sudom Europske unije ponovno tužiti Mađarsku. Zakonom se krši i pravila koja se tiču slobode medija u Europskoj uniji, odnosno odredbe vezane uz unutarnje tržište Unije, kaže Jourová. Europska povjerenica je upozorila i na činjenicu da je isplata novca iz fondova EU-a u novom proračunu povezana s poštivanjem vladavine prava. Sve to će ona u slučaju Mađarske vrlo podrobno i provjeriti, najavila je Vera Jourová: „Komisija će iskoristiti svu svoju moć."

Provjera mađarskog plana obnove

Jourová je potvrdila da mađarski plan obnove od posljedica pandemije, koji je Budimpešta poslala Komisiji kao preduvjet isplate 7,2 milijardi eura iz proračuna EU-a - Komisija još nije odbacila. A upravo je to agencija dpa ranije tvrdila. Plan se još uvijek provjerava, kaže povjerenica: „Njemački mediji nisu u pravu." A na pitanje ispunjava li Mađarska kriterije vladavine prava koji su preduvjet za isplatu novca EU-a, Jourová je odgovorila kako to još nije jasno. I da se sve to još provjerava.

Njemački zastupnik u Europskom parlamentu Jörg Meuthen iz desno-populističke stranke AfD, stao je u obranu Mađarske. "Mađarska je cilj ponovnog napada zato što ustraje na svojoj suverenosti", smatra Meuthen. Sramota nije mađarsko zakonodavstvo već kritika predsjednice Komisije von der Leyen, kaže političar AfD-a, koji je i sam pod pritiskom. Već uskoro bi naime Europski parlament mogao skinuti imunitet Meuthenu zbog toga što Državno odvjetništvo u Berlinu protiv njega vodi istragu zbog sumnje u ilegalne stranačke donacije. AfD-ov političar odbacuje sve optužbe.

Neki su zastupnici na raspravi nosili odjeću u duginim bojama, koje su simbol pokreta za ravnopravnost homoseksualnih osoba. Jereon Lenaers iz redova nizozemskih kršćanskih demokrata od institucija EU-a su zahtijevali da konačno djeluju - a ne da samo prakticiraju verbalne kritike na račun Mađarske. Na posljednjem susretu na vrhu EU-a moglo se čuti oštre kritike na račun mađarskog premijera Viktora Orbana, međutim nisu usvojeni nikakvi formalni zaključci Vijeća protiv Budimpešte.

Postupak oko „članka 7."

EU-ova povjerenica Vera Jourová je obećala da će, paralelno s aktualnim slučajem, Komisija ubrzati postupak provjere vladavine prava u Mađarskoj i Poljskoj. Ti su postupci regulirani člankom 7. Europskih ugovora - i već godinama nema nekog napretka. Radi se konkretno o prigovorima da vlasti u te dvije zemlje ograničavaju neovisnost pravosuđa, odnosno slobode medija i znanosti. Moguće je teoretski i da se te postupke okonča usvajanjem sankcija protiv Poljske i Mađarske. Ali za usvajanje sankcija potrebna su i formalna glasovanja, a upravo od toga je Ministarsko vijeće, kao predstavništvo svih zemalja članica, do sada prezalo.

Socijaldemokratska zastupnica Bettina Vollath iz Austrije predbacila je mađarskoj vladi da „već odavno provodi sustavno" ukidanje temeljnih prava, odnosno da je taj proces „dobrano uznapredovao". A to je u više presuda zaključio i Sud EU-a, dodaje austrijska zastupnica. Ona je pitala koliko dugo druge europske institucije još žele čekati prije nego što počnu djelovati? Europski parlament je već u ožujku proglasio EU „zonom slobode" za homoseksualce, lezbijke i transseksualne osobe. To je bio odgovor na proglašavanje „zona bez LGBTQ-a" u nekim poljskim općinama.

Novi mehanizam

Klub zastupnika zelenih stranaka u Europskom parlamentu je nakon toga dao nalog da se izradi pravna ekspertiza o situaciji u Mađarskoj. Pravni stručnjaci su onda došli do zaključka da bi Europska komisija već sad morala pokrenuti postupak „rezanja" financijske pomoći toj zemlji. U Mađarskoj, kako tvrde stručnjaci, nije zajamčena neovisnost pravosuđa - a upravo to je pretpostavka za primanje doznaka iz EU-fondova. Prilikom natječaja za poslove povezane s projektima EU-a, u Mađarskoj se favorizira obitelj i prijatelje mađarskog premijera Orbana, stoji u toj ekspertizi - koja se oslanja i na podatke Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF).

Šefica Komisije von der Leyen namjerava pokrenuti odgovarajući postupak, ali tek nakon što Sud Europske unije donese odluku vezanu uz žalbe Mađarske i Poljske na novi „mehanizam pravne države". A odluku se očekuje tijekom jeseni. „No, već sad se prikuplja podatke i činjenice. Ništa se neće izgubiti", obećala je von der Leyen zastupnicima EU-parlamenta.

"Onaj tko ne razumije temeljna prava, barem će razumjeti jezik novca", rekla je europska povjerenica Jourová pri kraju rasprave u Europskom parlamentu. Na koncu se, dodala je, i biračice i birači u Poljskoj i Mađarskoj moraju zapitati žele li i ubuduće podržavati takve vlade.