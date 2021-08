Hoće li Huawei Watch 3 Pro baterija izdržati 21 dan?

Od 26. srpnja do 15. kolovoza, avanturistički par i influenceri Zuzia i Andrzej Treneiro, s Huawei Watch 3 Pro satom prijeći će više od 4 tisuće kilometara, od Atene u Grčkoj do veličanstvenog otoka Paga u Hrvatskoj, prolazeći kroz Bugarsku, Srbiju, Rumunjsku, Mađarsku, Austriju i Sloveniju. Otkrivat će znamenitosti od kojih zastaje dah te će isprobati adrenalinske ludorije. Od jedrenja jezerom Balaton preko vožnje jet-skijem pa sve do prolaska dubokim, mračnim šumama Transilvanije. Sve ove uzbudljive izazove svakodnevno će objavljivati na Huaweijevim društvenim mrežama.

Huawei Fans Meetup

Na ovom nevjerojatnom proputovanju naši avanturisti u Hrvatskoj će se susresti s Ivanom Alenom Pavićem te Damirom Kedžom te će s njima zaroniti u lude avanture i ekstremen izazove. I to 14. kolovoz od 10 do 14 sati na Pagu gdje se možete i vi družiti s ovom otkačenom ekipom, sudjelovati u raznim sportskim aktivnostima i izazovima, bolje upoznati cijelu ekipu te osvojiti atraktivne Huawei nagrade.

Putovanje puno izazove

Stari grad Atena, živopisne ulice Sofije te planine u Transilvaniji, samo su neka od mjesta koje će naši protagonisti uskoro posjetiti. Sudjelovat će i u aktivnostima kao što su bungee jumping, vožnja brdskim biciklima i skijaško trčanje, kako bi u potpunosti iskoristili brojne mogućnosti koje Europa nudi ljeti. Moći će, primjerice, posjetiti i tajanstveni dvorac skriven u transilvanijskim šumama od kojega se ledi krv u žilama. A za Facebook fanove, Huawei je pripremio na društvenim mrežama pravu zabavnu poslasticu - komunikaciju s ovim neobičnim avanturstima i odabir izazova s kojima će se naši protagonisti morati suočiti. A ove sve izazove pratite na Huawei Instagram i Facebook profilu. Zuzia i Andrzej će na Huawei Watch 3 Pro satu moći pratiti cijelo svoje putovanje, zahvaljujući naprednim senzorima kojima je ovaj uređaj opremljen. Pa tako će moći vidjeti kako spavaju, otkucaje srca, svakodnevno brojanja koraka, praćenja razine stresa i to sve dok se spretno penju oštrim planinama, mračnim šumama i kamenim cestam. A na taj će način provjeriti koliko je pametni sat koristan tijekom putovanja. Huawei Watch 3 Pro postat će potpuno nezamjenjiv tijekom ove zabavne avanture. Svoje pustolovine će moći pratiti i na savršenim FreeBuds 4 slušalicama, koje će im omogućiti nevjerojatno zvučno iskustvo, kao i Huawei MatePad 11 tabletu.

Ostale novosti iz Huaweija

Nedavno je krenula službena prodaja Huawei Watch 3 serije na hrvatskom tržištu, koja je kupcima dostupna u dvije varijante. Kupci mogu odabrati Huawei Watch 3 u Active izdanju koji dolazi s crnim remenom te Huawei Watch 3 Pro, classic edition s kožnim, smeđim remenom. Huawei je također lansirao i MatePad 11, prvi Huawei tablet koji podržava brzinu osvježavanja zaslona od 120 Hz, pružajući izvanredne i glatke vizuale. Nedugo nakon globalnog predstavljanja, Huawei je i lokalno lansirao svoje najjnovije stereo bežične slušalice (TWS) Huawei FreeBuds 4 koje dolaze s Adaptive Ear Matching (AEM) tehnologijom, po prvi put korištenom za slušalice open-fit dizajna. Ne propustite posebnu limitiranu ponudu - uz kupnju FreeBuds 4 slušalica na poklon ćete dobiti Huawei Band 6 pametnu narukvicu!