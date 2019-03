Hip-hop festival na Exitu uz Skeptu, IAMDDB, Desiignera i više od 70 izvođača

Nakon niza udarnih gitarističkih bendova i najvećih zvijezda elektronske glazbe, EXIT će ovog ljeta okupiti i najveće hip-hop pleme uz dovoljno imena da proglase festival ovog žanra na tvrđavi od 4. do 7. Srpnja! Ovu postavu predvodit će britanski kralj rima, reper i aktivist Skepta, jedini MC koji je londonski zvuk ulice uspio popularizirati u Americi, što je potvrdio i planetarni megahit „Praise the Lord" koji je snimio s A$AP Rockijem.

Među njegovim fanovima javno su deklarirane brojne poznate osobe kao što su Mick Jagger s kojim je radio zajednički singl ili Drake koji je istetovirao inicijale Skeptine izdavačke kuće "Boy Better Know"! Višestrukog dobitnika BRIT, BET, Mercury, MOBO i NME nagrada izuzetno cijene i Pharrell Williams koji mu je producirao hit album "Konnichiwa", te Naomi Campbell s kojom je bio u vezi. S britanskog otoka stiže i fenomenalna IAMDDB, koju je i moćni BBC pozicionirao na listu izvođača čiji je zvuk obilježio prethodnu godinu, dok su njeni trap-jazz bengeri "Shade", "Drippy" i "Kurr£ncy", danas neizostavni na najboljim hip-hop i RnB tulumima. Za veliko tjedno finale na glavnoj pozornici pobrinut će se uživo besprekorni Desiigner, tvorac najzaraznije hip-hop pjesme u ovom desetljeću „Panda", koja je dospjela na sam vrh američke top liste i do danas izbrojala čak 1,3 milijarde YouTube pregleda!

EXIT Gang 2019 - Hip-Hop side of the festival: https://youtu.be/r4FHq3XMxxU

I ove godine, u duhu svog imena, sve žanrove pomešat će kultna Addiko Fusion pozornica, a na nju stižu balkanska rap kraljica Sajsi MC i neponovljivi reperski trio Bad Copy! Svojevrsni hip-hop festival u festivalu kroz sve četiri noći Exita proširit će i Cockta Beats, nova obavezna destinacija za sve rap fanove koja će od ove godine imati imati samo izvođače iz ovog žanra! Njenu udarnu postavu predvode trenutno najveće regionalne hip-hop zvijezde Vojko V i Krešo Bengalka, te popularni regionalni sastavi Atlas Erotika, Bekfleš, Buntai, Hazze, High5, I.N.D.I.G.O, Krankšvester i 30Zona, ali i novi talenti Klinac i Elon, čija je zvjezdana karijera više nego izvjesna. Ultimativni gang na tvrđavi okupitće i najpopularniji DJ kolektivi i majstori za miks pultom kao što su Vatra, Cake Boys, FAM, Irie Scratch & Shorty P, Bajko Felix, DJ Laki & DJ Rokam, Palace, Traples, Luka Brasi, PLYZ, New Wave, In Da Klub, Trepaj il krepaj, Vaske, Yung Rosh, Zimski i Lil Yung!

Dok je tadašnja glazbena industrija okretala leđa uličnom fenomenu "grime" muzike, Skepta je postao najpoznatiji predstavnik ovog stila koji mnogi nazivaju i novim punkom! Prošlo je više od desetljeća otkako je Skepta zaludio svijet karakterističnim plesom iz spota "Rolex Sweep", a od tada je pokupio i prestižne trofeje poput Mercury, BRIT, BET, MOBO i NME nagrada. Našao se i na utjecajnoj GQ listi najbolje obučenih poznatih ličnosti, a upravo na naslovnici ovog magazina prošle godine bio je sa supermodelom i svojom bivšom djevojkom, Naomi Campbell. Skepta neprestano govori o aktualnoj društveno-političkoj klimi i gorućoj temi rasizma u svijetu, zbog čega ga mnogi nazivaju aktivistom, a ne klasičnim reperom. U svoju bogatu biografiju upisao je i duetsku pjesmu "England Lost" s frontmenom Stonsa, Mickom Jaggerom, dok je Drake, njegov veliki prijatelj i poštovatelj, često znao kroz svoje tekstove odati priznanje najpoznatijem londonskom MC-u.

Utjecajni hip hop magazin XXL Desiignera je proglasio novom hip-hop zvijezdom na "Freshman Class" listi za 2016. godinu, a samo nekoliko mjeseci kasnije glazbenik je izbacio megahit „Panda" i „pokupio" Billboard trofej za najbolju rap pejsmu, ostavljajući iza sebe Migose s pjesmom „Bad and Boujee" ili Rae Sremmurda s hitom „Black Beatles"! Primjetio ga je i Kanye West koji ga je potpisao na svoju izdavačku kuću G.O.O.D. Music uz nove singlove „Soul" i „Earned It". Nizale su se i druge milijunske pjesme „Tiimmy Turner" i „Liife", na kojoj se nalazi i trap legenda Gucci Mane.

Dokaz da Manchester nije samo grad brit-popa stiže u obliku mlade umjetnice IAMDDB, čiji je pseudonim skraćenica za I Am Diana Debrito, koja sebe naziva „djetetom trap i jazz muzike". Ova neustrašiva dama pozicionirala se na visokom trećem mjestu BBC liste „Sound of 2018", a njeno ime našlo se i na prestižnoj Forbes listi najutjecajnijih 30 mladih Europljana ispod 30 godina.

Nestaju ulaznice sa 55% popusta - uskoro nove cijene!

Sve brže nestaje serija EXIT ulaznica po cijeni od 445 kn, koja i dalje donosi visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Aktualna cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, sada iznosi 220 kn za parter i 345 kn za FAN PIT. Trenutna cijena GOLD VIP ulaznica za prvu noć je 799 kn. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko stranica Entrio i Ticketshop te službene stranice exitfest.org, a na stranici turističke agencije festivala, EXIT Trip, u prodaji su i turistički paketi koji obuhvaćaju ulaznicu, smještaj i prijevoz.

Petrovaradinsku tvrđavu na sljedećem izdanju EXIT festivala od 4. do 7. srpnja pohodit će neka od najaktualnijih imena, ali i žive legende svjetske scene, među kojima su rock titani The Cure, te Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Desiigner, Lost Frequencies, IAMDDB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos, kao i druga velika imena koja će biti objavljena u sljedećim tjednima.